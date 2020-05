På tide å sette matjord på rødlista?

Før et område bygges ut, blir det foretatt utredninger knyttet til området. Det blir blant annet klarlagt hva slags naturtyper som eventuelt finnes der (kystlynghei, slåttemark, våtmark osv.).

Hvis det finnes noe av området som ansees som verneverdig og er på rødlista, som viser hvilke naturtyper som har risiko for å gå tapt fra Norge, sitter jeg med et inntrykk av at det skal veldig mye til for at det blir bygd ned, og man velger heller å spare det området. Mange ganger er det nok også fornuftig.

Det som jeg derimot av og til undres over, er hvorfor det er mye lettere å bygge på matjorda. På samme måte som flere naturtyper har matjorda en stor verdi. Den viktigste verdien er uvurderlig: Det produseres mat på den.

Alle må ha mat, men matjorda er ikke noen fornybar ressurs. Det tar flere hundre år å danne den. Hvordan kan vi da ta oss råd til å bortprioritere den?