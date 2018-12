23. november publiserte NRK en artikkel som tok opp utbygging av mobilsignaler på nordlandsbanen. Eller rettere sagt den manglende utbyggingen.

Jernbanedirektoratet har valgt å utsette byggeprosjektet på det grunnlaget at det snart vil komme ny teknologi som er bedre. Dette mener vi i Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag er et svært dårlig argument.

Se for deg at du er på tur på jobb. I stedet for å ta bilen, bestemmer du deg for å reise kollektivt. Toget er både miljøvennlig og behagelig transportmiddel som staten anbefaler oss å ta. Du slår deg ned og venter på at toget skal rulle videre. Etter en liten stund tar du opp pc’n. Du fikk nemlig en mail kvelden før med møtepapirer som må leses gjennom til dagens gjøremål.

Annonse

Til din store overraskelse får du ikke åpnet mailboksen. Det er hverken internett eller mobildekning på strekningen. Hva gjør du da? For togreisende i det sentrale innlandet er dette en utenkelig situasjon, men nord for Steinkjer er dette dessverre en regelmessighet.

En reise fra Trondheim til Bodø er en reise på skinner tilbake til fortiden. Jo lenger nord man kommer desto verre er forholdene. Hvert eneste år venter vi i spenning på midler og satsing på nordlandsbanen, og hvert eneste år blir vi skuffet. Det er bekymringsverdig at det ikke satses mer på grønne transportmidler i distriktene og Nord-Norge.

I et samfunn som er stadig mer digitalisert og modernisert er det stadig vanskeligere for distriktene å konkurrere med de store byene så lenge det ikke satses på utvikling i hele Norge. Det er mange som ønsker å bo utenfor de største byene og derfor må det satses på utvikling også her.

Vi kan ikke risikere å få et samfunn der levende distrikter er en sjeldenhet og derfor mener vi i Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag at det må satses på utvikling av Nordlandsbanen. Toget er ryggraden i norsk kollektivtransport og dersom dagens holdninger fortsetter vil vi få et ryggradsbrudd i Midt-Norge og det er ingen tjent med. Sats på Nordlandsbanen, sats på et helt og levende Norge.