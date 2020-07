På opplevingsreise

Mi eiga opplevingsreise startar på plenen utanfor barndomsheimen. Rett ovanfor Solveig-huset. Det er mange år sidan Solveig budde der, men huset heiter framleis det same. I likskap med alle dei andre husa i gata, har det namn etter dei som budde der då vi flytta hit. For 35 år sidan.

Mor mi og eg går ut på traktorvegen. Av gammal vane ser eg opp mot skogen mens eg går, for å sjekke om fintreet framleis står der. Den flotte furua øvst på ein knaus. Eit slags haldepunkt i skogen av berre tre. Eit ørlite soria moria-slott i barnesinnet. Etter at dei rydda skog for å lage byggefelt, har eg venta på at det skulle forsvinne. «Dei har ikkje hogd fintreet,» sa bror min i fjor. Vi har aldri snakka om det treet før. Men begge har drøymt om det og sett på det. Ei felles oppleving av det landskapet vi begge har vakse opp i.

«Han er bra tung den første bakken», seier mor mi litt oppe i den første bakken. Vi er i rute. Vi går aldri den første bakken utan å kommentere kor tung han er. Etter tre minutt deler stien seg. Tar vi til venstre kjem vi opp mot finsteinen. Før var han målet for heile turen. Ofte etter middag på kvardagar. Eg hugsar den gongen eg ikkje fekk gå dit før eg hadde ete opp middagsporsjonen min med hermetisk torskerogn. Det var eit slit å tømme tallerken.

«Det kan eg ikkje hugse», seier mor mi. Eg gløymer det aldri.

Vi tar stien til høgre. Snart kjem vi til det nye bustadfeltet som har delt skogen i to.

«Hugsar du kor gjørmete det var sist vi gjekk her?» spør mor mi når vi har komme opp på ein av dei nye stiane mellom dei nye husa. Sist vi gjekk her var i mai. Nye landskap gir nye minne.

Bakkane opp mot det første utsiktspunktet med trimkasse, rommar ufrivillige søndagsturar, utforkøyringar på langrennsski på veg heim frå skidagar med skulen, armar oppskrapa av bringebærplukking og brenneslekratt, og år med sveitte. Vi skriv namna våre i boka og ser kven andre som har vore der i dag. Nokon kjenner vi godt, andre namn er nye. Vi ser ned på fjorden og hamna, der båtar fraktar inn elementa til vindmølleparken ein annan stad i kommunen.

Nokre dagar seinare går eg opp på eit fjell eg kjenner ut og inn, og ser utover eit nytt landskap av vindmøller. Framsteg, meiner nokon. Naturøydelegging, meiner andre. Opplevinga av det nye landskapet er forskjellig frå person til person. Og det handlar ikkje berre om det ein ser. Men det ein hugsar, det ein minnest, det ein trur på.

Vi går vidare innover i marka. Kvart kryss, kvar myr og kvar rotvelt minner om noko eller nokon. Vi kryssar myra der eg fylte spann, drikkeflasker og lommer med molter ein sommar for nokre år sidan. Eg vart så grådig av ferten av molte, at eg knapt hadde tid til å sove og ete. No ligg bæra nedst i frysaren i Oslo. For heilag til å kunne etast.

«Eg hugsar kor bratt denne bakken var før», seier eg til mor mi når vi har komme til ei slak skråning i enden av det som er lysløypa. Eg har gått uendeleg mange skiturar her. I mange år var dette den brattaste og tyngste oppoverbakken eg kunne tenkje meg. Ei hindring det var umogleg å forsere utan rikeleg tilgang på rosiner. Ei kjende meg alltid modig når eg sette utfor bakken. Verda har blitt større og beina mine lengre sidan den gongen.

Etter å ha gått stien oppover, tar vi vegen nedover. Vi går forbi det skogholtet der eg låg i lavvo og var mørkredd på speidarturar. Eg kjenner smaken av søte karamellkjeks når eg rundar svingen. Det var fast proviant på turane der det var lov å ta med seg noko godt. Vi brukte å dra hit på o-fagsekskursjonar på barneskulen.

«Skal vi ta nyvegen eller gammalvegen?» spør eg mor mi når vi har komme dit dei to vegane overlappar kvarandre. Vi tar den gamle. Den nye begynner også å dra på åra. Mens vi går ned den attgrodde gammalvegen, reknar vi oss fram til kor gammal nyvegen er. Mor mi hugsar at ho køyrde på den gamle vegen då ho køyrde seg fast, ho hugsar kor gammal eg var då, kva jakke ho hadde på seg, kva bil vi køyrde. Vi finn ut at han er iallfall 25 år, nyvegen.

80 minutt etter at turen starta, er vi heime på plenen igjen. Vi har trakka oss gjennom 35 år med minne og opplevingar, på stiar vi sjølve har vore med på å lage. Det er vanskeleg å bestille opplevingar. Dei er ikkje der før du er til stades og oppdagar dei, ser dei og kjenner på dei. Det kan vere på veg dit ein skulle oppleve noko, at dei største opplevingane skjer. Dei beste minna og dei største opplevingane kjennest ikkje alltid som det når dei oppstår. Men seinare ligg dei der, som trådar i ein vev som kallast livshistoria. Ei opplevingsreise i seg sjølv.