Miljødirektoratet måler den gjennomsnittlige biologiske tilstand i norsk skog, og finner tallet 0,49. Det er omtrent midt mellom 0 som er fullstendig rasert natur, og 1 som er natur uten spor av menneskelig aktivitet. 1 er høy biologist tilstand, og 0 er lav.

Direktoratet skriver at det er et politisk valg hvor man bør ligge på denne skalaen, men den er selvsagt konstruert slik at urørt høres fint ut. Det blir nesten automatikk i å kreve at tallet bør øke. Direktoratet trekker således fram at mer gammelskog og mer lauvskog enn tidligere bidrar til et høyere tall – og det er en positiv utvikling (!). Hvor ble det av skillet mellom vitenskap og politikk?

Det kan framføres rasjonelle økonomiske argumenter for at tallet burde være lavere enn 0,49. I Norge har vi de siste 50–100 åra akkumulert mye biomasse i skog som med fordel kunne utnyttes mer intensivt til produksjon av byggevarer til erstatning for stål og betong. Det ville redusere klimagassutslippene, og øke aktiviteten i næringssvake deler av landet. Helst burde dette skje med minimale negative effekter på biologisk mangfold og landskapsestetikk, men om det nå skulle redusere Miljødirektoratets indikator noe så tror jeg ikke det hadde vært noen ulykke.

Vi mennesker lever på naturens skuldre. Vi må høste av naturen, og vi må forandre naturen, men vi må ikke sage av den greina vi sitter på. Vi må finne en god balanse mellom bruk og vern. Det er ikke gitt at den optimale balansen finnes ved "høyere biologisk tilstand".