Forslaget om å bygge Hordfast er nemlig alt annet enn klimavennlig. Naturvernforbundet har gang på gang advart mot prosjektet som både bygger ned verdifull natur, myr som fanger CO2 og legger opp til økt privatbilisme.

Disse kjensgjerningene kommer ikke bare fra naturvernorganisasjonene. Samferdselsdepartementet har utarbeidet en egen rapport der de anslår at bare de nye veiutbyggingene som vurderes i kommende transportplanen vil kunne gi utslipp fra bygging og arealbruksendring på over 4 millioner tonn CO2.

I så måte er Hordfast en versting. Dette har Venstre skjønt - i Hordaland. I fylkesutvalget stemte partiet mot forslaget fra Hordfastkameratene (Frp, H, Ap, Sp og Krf) om å prioritere Hordfast – stikk i strid med hva deres eget parti har foreslått i regjering. Også i Bergen har flertallet i bystyret, inkludert Venstre, levert et høringsforslag der andre og viktigere prosjekter står øverst på prioriteringslisten.

Spørsmålet som melder seg om førstekandidat for Venstre i Hordaland, Sveinung Rotevatn, ikke lytter til sine partifeller i vest. Og enda verre: Hva slags interesser er det klimaministeren representerer?

Han fremmer en politikk som er på kollisjonskurs med en rekke lokalpolitikere, Naturvernforbundet, ja, til og med LO. Skjønt akkurat det siste ikke er så overraskende fra et parti som Venstre.

Problemet er i alle tilfeller at klimaministeren går i bresjen for et klimafiendtlig prosjekt. Hordfast skal bygges, koste hva det koste vil. Nærmere bestemt 37,7 milliarder kroner, ifølge regjeringens egen transportplan.

I Rødt er vi glade for alle som jobber for å prioritere jernbane og rassikring av veier fremfor det megalomane prosjektet Hordfast i virkeligheten er. Men vi skulle ønske at Venstre talte samme sak på Stortinget og i regjeringen som på fylket og i avisen. For nå er en stemme til Rotevatn i Hordaland, en stemme til Hordfast.

Hvis Venstre skal ha troverdighet som klimaparti kan de ikke fortsette å bygge ned naturen og legge opp til økt biltrafikk.