På jakt etter sanninga

Og det er ikkje berre dei unge som blir utsette for dette kjøpepresset. Det er tydeleg at marknaden har oppdaga eldrebølga og at mange av oss har, eller kan forvente, plager som vi kan kjøpe oss fri frå med det «rette» produktet.

Her snakkar vi om kosthaldsindustrien som, i algoritmane si tid, målretta bombarderer oss med produkta sine på sosiale media. Her er produkt mot det meste vi kan frykte av aldringsplager.

Forståeleg nok er særleg produkt mot prostataproblem og demens under kontinuerleg marknadsføring, for dette er plager og ein skremmande sjukdom som rammar mange av oss. Det verkar ikkje som skulemedisinen bryr seg så mykje om dette.

Eit typisk svar fekk eg frå ein lege eg kjenner: «Det råd jeg gir pasientene er at hvis det alternative produktet er billig, kan man jo forsøke det, men hvis det er dyrt, er det en eller annen paramedisinsk hai som står bak». Men så lenge det ikkje er skadeleg, så er det jo eit håp at det kan ha ein viss effekt, tenker eg, medan eg svelger dei daglege pillene. Og kosthaldsindustrien veit sjølvsagt at slik tenker dei fleste av oss.

Og kva med den nye vegan- og vegetartrenden som vert fremja i klimaets og folkehelsas namn? I Oslo har dei gått lengst ved å pålegge kjøtfri skulemat. Men kvifor vert det ikkje gjort noko forsøk på å skilje mellom korleis kjøtet er produsert?

For meir beiting bind CO2 i bakken og held landskapet ope. Det gir større albedoeffekt, som vil seie at opne flater reflekterer meir lys. Altså eit klimavenleg landbruk. I tillegg inneheld slikt kortreist kjøt meir omega 3 og er meir smakfullt.

Så eg slår eit slag for omgrepet «Et mindre kjøt – et rett kjøt» og grøn medisin som krev litt sveitte og gamalost full av K2-vitamin. Men så får eg ein konspiratorisk tanke: med kjøtfritt kosthald vil det vere behov for mykje vitamintilskot og det veit nok kosthaldsindustrien å nytte seg av.