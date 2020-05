På høy tid med avklaring for fiskerinæringen

I flere leserinnlegg i Nationen de siste dagene kjører opposisjonspartiene fram det grove skytset i sine angrep på regjeringspartiene når det gjelder stortingsmeldingen om et nytt kvotesystem for fiskeriene. Geir Pollestad (Sp) forlanger at kvotemeldingen trekkes og at en helt ny stortingsmelding skal utarbeides. Bjørnar Moxnes (Rødt) krever at Stortingets behandling av kvotemeldingen utsettes etter at Riksrevisjonen la fram sin rapport om fiskeriforvaltningen den 28. april.

Les innlegget til Pollestad her:

Les også: Sp vil be om ny kvotemelding

Les innlegget til Moxnes her:

Les også: Privatisering kveler kystfisket

Dette er retorikk fra opposisjonen som langt på vei er useriøs, og den er i strid med det som næringen selv ønsker. Både ledelsen i Norges Fiskarlag og Fiskebåt har klart og tydelig gitt uttrykk for at kvotemeldingen må behandles av Stortinget nå, og at det ikke er noe i Riksrevisjonens rapport som tilsier at behandlingen må utsettes.

Når vi i KrF mener at det ikke er grunn til å trekke kvotemeldingen eller utsette behandlingen av den på grunn av Riksrevisjonens rapport, så er det en velbegrunnet konklusjon.

Rapporten beskriver en utvikling som er et resultat av hovedlinjer i fiskeripolitikken som det har vært bred enighet om siden begynnelsen av 2000-tallet. Regjeringen Stoltenberg II innførte ordninger med strukturkvoter med tidsbegrensning i 2005, og hensikten med dette har vært å tilpasse ressursgrunnlaget til antall fartøyer og aktive fiskere for å bevare lønnsomheten i i fiskerinæringen. Denne politikken har vært videreført av Solberg-regjeringen under ulike fiskeriministre, og resultatet er at det i dag er meget god lønnsomhet i alle flåtegrupper sammenlignet med de fleste andre næringer.

Annonse

Les også: Den norske fiskeriskandalen

I komiteinnstillingen til kvotemeldingen som ble avgitt den 30.april, går det også klart fram at regjeringspartiene har besluttet at det ikke vil bli åpnet for en forlengelse av strukturkvotene på 15 år. Dermed opprettholdes de opprinnelige tidsbegrensningene, og strukturkvoter vil bli tilbakeført til alle fartøyer i de respektive flåtegruppene i stor skala fra 2027 og utover. De høylytte påstandene fra Senterpartiet og Rødt om sentralisering og konsentrasjon av kvotegrunnlag på færre fartøyer, er altså grunnløs. Ved utløp av tidsbegrensingen på strukturkvotene vil denne prosessen bli reversert, i tråd med det som har vært forutsetningen helt siden den rødgrønne regjeringen åpnet for tidsbegrenset strukturering i 2005.

Alternativet til denne strukturpolitikken vil jo være å gå tilbake til en organisering med flere og mindre fartøyer som hver for seg har et mindre kvotegrunnlag og dermed lavere lønnsomhet, slik det var før allmenningen ble lukket og fiskerinæringen måtte subsidieres tungt av staten for å sikre fiskerne et utkomme de kunne leve av. Er det dette Senterpartiet, Rødt og øvrig opposisjon ønsker?

Les også: Kvotemeldingen avgis neste uke

Jeg vil videre understreke at regjeringen i kvotemeldingen foreslår å gå bort fra ordningen med hjemmelslengde som et viktig tiltak for å stoppe glidningen mot konsentrasjon av kvoter på større fartøyer i kystflåten. Ved å innføre faktisk lengde som eneste målestokk for lengdegruppene i Finnmarksmodellen, settes det en effektiv stopp for denne utviklingen.

Les også: Fisken eies av folket

Les også: Virkelighetsfjern nedsnakking fra Rødt

I det knappe året som har gått siden kvotemeldingen ble lagt fram, har opposisjonen hatt en gyllen anledning til å utmeisle en felles fiskeripolitikk som utgangspunkt for valgkampen fram mot valget i 2021. Det har de ikke greid. I komiteinnstillingen til kvotemeldingen spriker både merknader og forslag fra opposisjonspartiene i alle retninger.

Dermed er det nærliggende å anta at høylytte krav fra opposisjonen om å utsette Stortingets behandling av kvotemeldingen mer skyldes et forsøk på å dekke over manglende konsistens og sammenheng i egen politikk enn hensynet til fiskerinæringen.