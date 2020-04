På andre sida av korona

Fram til for snart fire veker sidan var livet ein stappfull kalender og ein fridom eg ikkje skjønte at eg hadde. Fridomen til å gå på jobb, gå på kulturarrangement og treningssenteret. Fridomen til å klemme folk, til å leve spontant, til å ha kalenderen full av kjekke avtalar og til å reise dit eg ville. Sikker jobb, økonomisk fridom og sjølv å kunne bestemme kvar eg ville vere og med kven.

Men så, i løpet av ein pressekonferanse vart kvardagen endra og fridomen innskrenka. Og alle gjekk heim for å beskytte seg sjølv mot kvarandre og eit virus vi ikkje kan sjå, men som for lengje sidan har endra kvardagen slik vi kjenner han.

Fridomen vår kjem i stor grad av den velstanden vil lever under. Den same velstanden som langt på veg har vore med på å sette oss i den kollektiv karantenen vi er i. For pengane våre har gitt oss fridomen til å reise og flytte på oss, både gjennom jobb og på fritida. Verda har blitt mindre og vegen heim kortare av det. Både for folk og virus.

Velstanden vår gjer oss frie, men dette viruset kan vi ikkje eingong betale oss ut av. Sjølv om konsekvensane av å måtte vere heime, ikkje kunne gå på skole og bli permitterte frå jobben ikkje er dei same for fattige og rike, er fridomen jamt innskrenka. Iallfall fridomen slik vi kjenner han.

For mykje har allereie endra seg, på dei få vekene sidan vi la normaliteten på is. Mykje har blitt meir utrygt og ufritt for mange. Tala over arbeidsledige og permitterte veks høgare enn tala på folk som er smitta av koronaviruset. Konkursane er rett rundt hjørnet. Oljefondet har blitt brukskonto, og sjølv trygge arbeidsplassar har blitt utrygge. Og for mange er frykta for sjukdommen den tyngste børa. Vi har alle sett at normaliteten er meir skjør enn det vi trudde. Det same er velstanden. Fellesskapen har plutseleg blitt viktigare enn på lenge.

Det prosjektet eit heilt samfunn og ei heil verd har blitt dratt inn i dei siste vekene, er som heilt slags kollektivt teambuildingsprosjekt frå helvete. Hadde nokon førebudd meg på dette på førehand, er det ikkje sikkert eg ville møtt opp. Men når vi først er her kan vi ikkje seie at vi plutseleg har ein annan avtale og stikke av. Vi kan ikkje setje oss over kollektivet og bestemme våre eigne spelereglar. Vi har ikkje fridomen til å velje at vi ikkje vil vere med på dette. No må alle bidra. Det er no vi får testa oss sjølve og kvarandre. Kjem vil til å lære noko av det, tru?

Vi som har levd eit liv i fridom, har iallfall lært dei siste vekene kven vi vil ha med oss i krigen. Eg tar med meg dei som held seg heilt i ro, som vaskar hendene og som ikkje prøver å finne på sine eigen reglar. No er det snart ein månad sidan eg tok med meg datamaskina heim frå jobb og vart her. Livet er annleis aleine bak husets fire veggar med kontor i stova, treningsstudio i gangen og kantine på kjøkkenet. Påsketuren til hytta er erstatta av ein tur inn på kjøkkenet. Surdeigen på kjøkkenbenken og plantane i vindaugskarmen er gode samtalepartnarar. På laurdag tok eg ein skål med mitt eige spegelbilde.

Men dette livet har også ein stor fridom. Fridomen til å leve litt langsamare. Hovudet har tid til å tenke lange tankar, tankar som ikkje blir forstyrra av at eg heile tida skulle vore ein annan stad. Bakteppet er alvorleg og eg drøymer ikkje om at dette skal bli kvardagen.

Permitteringsvarselet som kom frå jobb rett før påske forsterka nettopp det. Vi må ut av husa, inn på arbeidsplassane, ut i samfunnet så fort som råd. Vi må vere i lag. Vi må gå på jobb, halde økonomien i gang slik at vi alle har noko å leve av. Vi må leve vanleg. Men kanskje ikkje fullt så vanleg som vi brukte.

Kanskje kan fridomen til å leve litt langsamare og vere litt meir på ein stad, erstatte noko av den fridomen vi jaga før koronaens tid.

Kanskje kan fridomen til å leve litt langsamare og vere litt meir på ein stad, erstatte noko av den fridomen vi jaga før koronaens tid. Kanskje blir vi eit betre kollektiv av det, som tar fleire gode val på vegner av vanvettig mange fleire enn oss sjølve. Kanskje kan noko meir enn velstanden vår og fridomen til å nytte den slik vi vil, styre vala våre.

Noko positivt har skjedd allereie. Vi lever plutseleg og heilt ufrivillig meir berekraftige liv. Fleire stader på jorda har himmelen gått frå blå til grå og lufta blitt reinare dei siste dagane. Fordi folk held seg heime og flya står på bakken. Lufta er truleg betre å puste i her i byen også. Det er ikkje mange bilar å sjå på vegen. Denne ufrivillige innskrenkinga av fridomen vår viser at det nyttar å gjere endringar i måten vi lever på. Og er det noko dei siste vekene har lært oss, er det at mykje kan gjerast utan å flytte på seg eller reise nokon stad. Vi kan gå på møte i lag på ein skjerm. Vi kan ta avgjerder i lag utan å møtast fysisk. Og det går an å ha det fint heime også.

Og det er bra. For inntil vidare skal vi ingen stader. Verken til hytta eller til utlandet. Eg skal ikkje late som eg ikkje ville vore på hytta no, gått lange skiturar og vore i lag med familien. Men det er langt frå søringkarantene til påskefjellet. Og då er det ikkje anna å gjere enn å halde seg heilt i ro, aleine, i lag med alle andre. Å vaske hendene i påska er ikkje tradisjonelt forbunde med å ta ansvar. Likevel er det det som gjeld i år. Og snart vil vi forhåpentlegvis kunne kvittere ut bonusen. Ein friskmeldt kvardag. Eit litt reinare klima. Eit vanleg liv som liknar det vi hugsar. Fridomen til å leve litt meir normalt.

Så kan vi berre bli einige om å følgje reglane, slik at vi slepp å sitje her inne til uti oktober? Og la påskefjellet ligge der som ein snødekt, kvit og fjern draum, akkurat i år? Berre fullføre dette kollektive teambuildingsprosjektet og komme oss tilbake i arbeid igjen? Topp! Sest på andre sida av korona.