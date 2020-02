P1 – NRKs nye skravleprofil

Der det før fantes begripelige skiller mellom nyhetssendinger, interessante meningsbrytninger og trivielle prateprogram ispedd musikk, er dette nå omgjort til en slags intetsigende grøt.

I det øyeblikk man tror det ikke kan være plass til mer SMÅPRAT og fordummende nonsens mellom diverse programledere, om deres personlige matpreferanser og (eventuelle) påkledning, så kverner sirkuset videre og videre, supplert med musikalske innslag av ymse slag.

Før det blir et ørlite innsmett med et par verdensbegivenheter – sånn i forbifarten.

Jeg forstår selvsagt at dette ustoppelig skravlende mannskapet har fått en marsjordre fra høyere hold: lytterne skal ledes fra den ene antydningen om at noe snart vil fenge interessen – til den neste. Man skal ”holdes på kanalen” – med en forventning om at noe betydningsfullt kan komme til å skje. Men når dette store øyeblikket ennå ikke har inntruffet etter en hel måned ….

Den gamle folkeopplysningskanalen NRK burde etter mitt skjønn holde seg for god for dette heseblesende jaget etter å underholde lytterne med tant og fjas. Tiden kaller på annet.

La i alle fall nyhetsformidling og TV- debattene få underholdnings-amnesti, og gjerne en fornyet aktualitet. Det er sårt tiltrengt i en tid som mer enn noen gang trenger en opplyst befolkning.