Bedre sent eller aldri, heter det, men man kan spekulere over at hvorfor sånne oppdagelser nesten alltid kommer fram i lyset når det nærmer seg valg. Da skal de plutselig behandles politisk. Da står politikerne på barrikadene. Ellers i året hører man lite til dem. Forstå det.

Politikerne har i hvert fall forstått det, for her gjelder det å kapre stemmer. Og det gjelder først og fremst småpartiene, som står i fare for å miste enda flere velgere. I dag er de på vippen, i dobbelt forstand. Større partier er ofte avhengig av dem for å få sakene sine gjennom, og selv kan de risikere å miste enda flere stemmer.

Dermed blir det overvekt på valgflesk, og det flesket er mer usunt enn noe annet.

For alle andre som prøver å holde normal vekt, blir dette tungt å være vitne til. For det er ikke måte på hvor mye politikerne finner ut foran et valg.

Aldri lyves det så mye som før et valg, under en krig og etter en jakt, ifølge Otto von Bismarck.

Det er all grunn til å tro ham.