Og det drysses ut med «gode råd» om hvordan nettopp du kan redde verden: Spis persille, bruk matpapiret to ganger, slutt med Q-tips i plast, og tenn for all del ikke stearinlys og så videre.

Greit nok! Men det som ikke er fullt så greit: Ansvaret privatiseres. Nå er det din ansvarsfølelse og høye moral som er avgjørende. Politikerne kan bare rolig lene seg tilbake i flysetet – etter velformulerte klimataler og spenstige appeller.

Men hvis vi virkelig ønsker å redde jorda fra «å koke over», trengs helt andre grep. Fremfor alt må produksjonen temmes! Hvilken produksjon?

1. Produksjonen av varer – materielle ting, duppedingser.

Det må straks startes opp med «positive» tiltak: Innfør 6-timers arbeidsdag. Et neste skritt kan være 4-dagers arbeidsuke (fri onsdag). Endelig kan barnefamiliene komme ut av tidsklemma og så videre. Borgerlønn kan også være et godt klimatiltak.

Men kanskje kreves sterkere lut – noen eksempler:

a) En progressiv produksjonsskatt, målrettet og vektet på det totale energiforbruket under hele produksjonsprosessen.

b) Internasjonal standard for varenes minimumskvalitet og levetid – slutt med «glitter og juggel, bruk og kast».

c) En kraftig beskatning av all forbruksreklame. I dag satses det milliarder på å skape kunstige behov og fremme et overforbruk. Svært klimaskadelig!

2. Produksjon av mennesker. Jorda er nesten håpløst overbefolket. Gitt en bærekraftig menneskepopulasjon – og de globale miljøproblemene hadde neppe eksistert. En sakte synkende befolkning i Norge, som i Verden må være et overordnet, langsiktig politisk mål.