Overproduksjon av sauekjøtt

I Norge er det flere 100 tonn med sauekjøtt oppbevart på overskuddslagre, lagret for å holde prisen på sauekjøtt høy nok for butikkene.

I denne situasjonen importeres det likevel flere tonn med sauekjøtt til Norge, sannsynligvis som følge av EU-regler og tollregler. Dette kan en naturligvis mene mye om og er en egen diskusjon!

Opphopningen av lagrene med norsk sauekjøtt, presenteres som et stort problem, og det er det jo for så vidt også, men et luksusproblem hvis en gidder å ta innover seg at det er ca. 1 milliard mennesker i denne verden som lever i absolutt fattigdom!

Det må da være mulig å se på dette som en flott mulighet til å sende og gi sauekjøttet gratis til u-land, hvor folk lider av akutt sult og nød. Bruk u-hjelp-penger, bygg gode fryselagre lokalt og send sauekjøttet gratis!

Noen tonn skal være underveis til Oman til kostpris. Det skulle bare mangle!

At et land som Norge, kan skape et problem ut av at det innehar for mye mat, er og blir dypt uetisk og usolidarisk sett i forhold til de fattige landene i verden!