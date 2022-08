Overlanding i konflikt med lov og rett!?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Trenden med å oppsøke nye stader med bil utanfor allfarveg og andre tilrettelagte plassar blir kalla «overlanding», men kunne like gjerne hett «off-road-ferie», fordi det synest å gå ut på å kome seg vekk frå allfarvegen og helst litt ut i terrenget og utmarka der det er køyrbart med høge bilar med fire-hjulstrekk. Same trenden ser ein med bubilar, men dei er ikkje eigna for å kome seg serleg langt ut frå vegen og tilrettelagte plassar.

Overlanding eller off-roadkøyring er ein tvilsam aktivitet i høve til lova om motorferdsel i utmark, da dei fleste areal utanfor vegar, parkeringsplassar og område tilrettelagt for å kome seg ut frå desse, er sålalla LNFR-område, dvs. område for landbruk, natur, friluftsliv og reindrift. Dette dersom areala ikkje er omregulert til andre føremål av kommunen etter dispensasjonsparagrafen, pfg 7, i plan- og bygningslova.

Dersom overlanding blir praktisert som villcamping er det ulovleg. Dvs. hvis ein køyrer køyretøyet ut i terrenget utanfor vegen, ifølge NAF sine retningsliner.

Serleg i høgfjellet ser ein mange døme på at dette skjer, der terrenget er jamt nok til å køyre bil tildels langt vekk frå vegar, p-plassar og rasteplassar. Dette er aktivitetar som er i strid både med allemannsretten og lov om motorferdsel i utmark, og som såleis undergrev desse.