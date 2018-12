Overforbruk eller overbefolkning?

I en studie, som er publisert i forskningstidsskriftet Nature Communications, framstår Kina, Russland og Canada som «verstinger», når det gjelder klimapolitikk. Årsaker til dette er vel en stor andel kull i Kinas energiforsyning, kalde vintrer i Russland, og relativt energikrevende oljeutvinning i Canada.

Dette viser at forskjellige naturlige forutsetninger er vel så viktige som den klimapolitikken som føres, for de nasjonale klimagassutslippene.

Én årsak til at USA ikke framstår som «versting» i denne studien, er at energikrevende varer som produseres i Canada og Kina og eksporteres til USA bidrar til CO2-utslippene i produsentlandene, i stedet for i USA. Annen årsak til dette kan være at mye flytrafikk ikke har kommet med i utslipps-statistikken.

Sveits framstår som «besting» når det gjelder klimapolitikk, takket være mye utslippsfri vannkraft der. Også Norge er vannkraftland; men utvinning av mye olje og gass til eksport forårsaker betydelige CO2-utslipp her: Uten olje- og gassutvinning her ville også Norge vært «besting»; men da ville det vel vært tilsvarende mer utvinning og utslipp i andre oljeland.

Det er lenge siden noen fant ut at energiforbruket i stor grad «styres» av inntekten: Med økende inntekt endres etterspørselen i retning mer energikrevende varer og tjenester, som til dels lange flyreiser: Det er et stort «sprang» fra den moderate trafikken som var på Fornebu for 40 år siden, til den store trafikken som er på Gardermoen nå!

For klimaet er flytrafikk verre enn biltrafikk og særlig togtrafikk: Mange tog har nå elektrisk drift. Om-legging til elbiler er nå godt i gang i Norge, og påbegynt også i noen andre land. Fly med elmotorer og batterier får kort rekkevidde, og blir da aktuelle bare på strekninger der tog med høy hastighet er godt alternativ til fly!

Vi blir stadig flere mennesker, som tar ut stadig mer naturressurser. Bruk av lagerressurser har relativt negative virkninger – sammenlignet med bruk av kretsløp-ressurser; men i den nevnte studien skilles det ikke mellom de: Der er det beregninger som «viser» at grensen for holdbart globalt ressursuttak er 50 milliarder tonn årlig, og at uttaket nå er 70 milliarder tonn.

Prognose viser at uttaket kan vokse til 100 milliarder tonn i 2050, som følge av både befolkningsvekst og industrialisering i tidligere utviklingsland som India, og til tross for kommende «grønt skifte» i velutviklede industriland.

Det kan svares ja på begge spørsmålene i overskriften; men overforbruk er nok både den mest alvorlige trusselen, og lettere å håndtere enn den andre trusselen; overbefolkning: Norge er eksempel på at «grønt skifte» fra bensin- og dieselbiler til elbiler er mulig, med relativt sterke økonomiske virkemidler.

At «danskebåten» mellom Oslo og København er konkurransedyktig i forhold til fly, viser vel at høyhastighetstog med komfortable sovevogner kan bli konkurransedyktige på mye lengre strekninger enn denne? Omlegging bort fra «fossil» energi synes å være det viktigste tiltaket for både klimaet og artsmangfoldet, og synes å være mulig for storparten av landtransporten og noe av sjøtransporten.

India er nevnt som land som kan bidra mye til økning av uttakene av naturressurser også heretter, med både fortsatt befolkningsvekst og industrialisering. I verste fall blir India «et nytt Kina», med stor andel kull i energiforsyningen.

I beste fall får India mye teknisk og økonomisk bistand utenfra til satsing på kjernekraft, som antakelig kan baseres på de store og lett tilgjengelige forekomstene av thorium der, i stedet for eller i tillegg til uran.