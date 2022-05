Overdådig regjeringskvartal eller bredbånd til hele Norge?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Hva har så skjedd etter Astrups famøse angrep på Senterpartiet? Jo, bare i løpet av et drøyt halvår har Senterpartiet og Arbeiderpartiet redusert kostnadene knyttet til regjeringskvartalet med 5 milliarder kroner. Og vi stopper ikke der.

Jobben er ikke ferdig. Vi skal spare enda mer i den overdådige pengebruken som Høyre-regjeringen planla på prestisjebygg i Oslo sentrum. Grunnen til at vi sparer penger er både at vi ønsker mye mer nøysomhet i hva regjeringskvartalet må inneholde. Og at vi kutter ned på Høyres planlagte byråkrativekst.

I tillegg til regjeringskvartalet kutter regjeringen inn på pengebruken på blant annet Nationaltheatret. Til sammen vil dette fort bidra til at regjeringen sparer inn 10 milliarder kroner på bygg i Oslo sentrum.

Dette er penger som eies av det norske folk i fellesskap. Pengene kan brukes på en langt klokere måte for hele Norge, og arealet i Oslo kan brukes annerledes for å gi et bedre byliv. Hva kan vi få for 10 milliarder kroner? Her er tre eksempler på hvordan pengene kan brukes på en langt bedre måte for å utvikle hele Norge:

* Staten kan sikre høyhastighets bredbånd til alle norske husstander og alle bedrifter i Norge.

* Vi kan halvere prisen på alle flyruter i Norge utenom de største byene i 20 år! (altså halvere prisen på alle FOT-ruter).

* Vi kan sikre at alle ferger med mindre enn 100.000 passasjerer i Norge blir gratis de neste 60 årene.

Politikk er å ville. Politikk er å prioritere. Prioritere det som er aller viktigst for at flest mulig skal leve best mulig liv. I stedet for overdådig pengebruk på prestisjebygg i Oslo sentrum, prioriterer denne regjeringen å utvikle hele Norge.

Høyres mann i Kommunaldepartementet hadde åpenbart andre prioriteringer enn dagens regjering.

Anklagen om at å kutte i regjeringskvartalet var «populistisk vås» var sterk. Den fortjener en forklaring. Hva mener egentlig Astrup når han anklager andre for «populisme»? Mener han egentlig populær politikk han selv er imot?