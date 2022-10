Over tid har bonden mistet makta over maten

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Men når det gjelder bondens samvirker, ser det ut til å være en annen logikk som virker.

Vi har over tid gitt fra oss eierskapet over transport, distribusjon, lager og slakterier.

Nå heiser vi flagget når staten tar grep på Meraker brug - for mer eierskap over ressursene våre.

Bondeeide landbrukssamvirker skal, ifølge samvirkeloven, tjene eiernes økonomiske interesser, men har vi tenkt for snevert når vi har redusert dette til avregningspris? Har samvirkestyrene mistet noen viktige kvaliteter ved organisasjonsformen med denne vegen? Når hverdagssamvirket fungerer, henter det dyr til slakt og egg hos bonden, bonden får levert kornet sitt, og bonden får betalt.

Det er ikke alltid bonden får så godt betalt at det lønner seg for henne å produsere maten; hun ville tjent mer på å investere tid og kapital på andre ting enn matproduksjon.

Men, det skyldes, ifølge Grytten-utvalget, at bonden har investert i velferd; i lovpålagte utbedringer, tidsmessige driftsbygninger, maskiner og metodikk. Vi har byttet arbeid mot kapital – slik ordren har vært siden Gerhardsens tid; for at byene skulle få tilgang på vår arbeidskraft og forbrukerne skulle få billig mat.

Gir denne prioriteringa god nok økonomi hos den enkelte bonde nok til å opprettholde et spredt landbruk over hele landet?

På sikt må vi vel da også kreve dette av våre landbrukssamvirker – mer kapital og færre hender!

Utfordringen med hverdagssamvirke er at det er nødvendig, men er det nok? Skiller det samvirke fra andre varemottakere?

Hvis det ikke er tilstrekkelig med hverdagssamvirke for å bygge konkurransekraft ute hos bøndene, må samvirkene bygge lojalitet fra sine eiere på andre måter. Dette kan gjøres med strømlinjeformet og effektiv organisering, og en god kommunikasjonsstrategi til eiere og samfunn. Eller ved en solid forvaltning av våre ressurser og verdier som gir en tydelig merverdi for sine eiere.

Annonse

Men det bygges gjerne med avregningspris. Ettersom landbrukssamvirkene er avhengige av volum gjennom sine anlegg, blir det gjerne gjort slik at det lønner seg mest å være en stor leverandør eller kjøper.

Bonden er en av de mest tilpasningsdyktige næringsaktørene i landet vårt, og tilpasser seg prissystemet.

Men blir bonden en mer lojal samvirkeleverandør og en aktiv av eier denne metodikken?

Hvorfor skal vi være eiere av landbrukssamvirke hvis hverdagssamvirke er alt vi får?

Er dette den beste måten å forvalte våre ressurser og verdiskapning på?

Mister samvirkene sin makt og funksjon når kun hverdagssamvirke er tilbake?

Og trenger det da aktive eiere, eller blir organiasjonsmodellen kun en rimelig måte å organisere industrivirksomheten på?

Over tid har bonden mistet makta over maten. Vi har flyttet makta og kapitalen over til eierne av dagligvarekjedene.

Ved å devaluere verdien av våre egne produkter, har vi gitt bort våre egne marginer til dagligvarekjedene som alltid skrur opp sin fortjeneste til det nivået som det er betalingsvilje for i markedet.

Les også: Færre mener samvirkeeierskap er den beste eierformen

Hvor skal ambisjonsnivået for våre samvirker ligge for bonden, eierne, våre styrer og administrasjoner?

Er vi flinke nok når bonden får hentet slaktet og levert kornet, eller skal vi skru opp ambisjonsnivået og kreve at vi både skal ha en fortjent godtgjørelse pr time og en forretningsmessig avkastning på egenkapitalen?

Det er opp til eierne – hva ønsker vi?