Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Nationen har heilt rett i sin leiar 1. september, det er ikkje vyar og gode intensjonar for jordbruket det har mangla på i tidlegare valkampar. Det som er skilnaden denne gongen er at bøndene ikkje lenger står med handa i lua og tek til takke med almisser og fagre ord. I tillegg har mange utanfor næringa sett verdien av eit vitalt jordbruk og gjev si støtte til bøndene.

Eg vil likevel åtvare bønder og andre som ynskjer ein ny kurs for jordbruket mot å sette seg ned etter valet og tru at alt blir betre av seg sjølv. Tvert imot, nå gjeld det å halde trykket oppe, både i innspurten av valkampen, i tida fram mot ei regjeringserklæring og vidare fram mot jordbruksforhandlingane 2022. Vi må bygge vidare på den energien som bondeopprøret utløyste i vår.

Og la det vere klart, ei eventuell ny raudgrøn regjering vil ikkje sleppe unna med fine mål og ambisjonar. Dei kjem til å bli fylgd med argusauge. Utan å levere på jordbruk så det monnar, vil sjansen for attval i 2025 bli kraftig redusert.

Annonse

Den fyrste lakmustesten blir regjeringserklæringa. Ut frå signal som er gjeve, og konkrete forslag og røystingar i Stortinget denne perioden, må jordbruksavsnittet i erklæringa ha tydelege formuleringar når det gjeld sjølvforsyningsgrad på 50% og inntektsutjamning

Ein auke frå dagens sjølvforsyning på 34% til 50%, vil nødvendigvis krevje ei omlegging av politikken og verkemiddelbruken. Det må løne seg å bruke norske jordressursar framfor areal i utlandet. I eit høgkostland vil høgare sjølvforsyning nødvendigvis koste meir enn å basere seg på utenlandske arealressursar, slik vi gjer i dag. Dei ekstra midlane må nyttast klokt, både for å gje eit inntektslyft og for å målretta auke sjølvforsyninga.

Eg er trygg på at «dei tre musketerar» som debaterte på Kråkeroe, altså Pollestad, Sandtrøen og Fylkesnes, har innsett kor naudsynt det er med endringar i jordbruket, og at det ikkje er nok å spole politikken åtte år tilbake. Faktisk markerte ikkje Listhaug som landbruksminister eit brot med den raudgrøne jordbrukspolitikken. Listhaug pynta snarare den jordbruksbrukspolitiske brura med marknadsliberal staffasje. På den måten eksponerte ho i endå større grad behovet for ein ny politikk og ein ny kurs.

I møte med tunge strukturar, finansfolk i eigne parti og konservative krefter i næringa sjølv, kan vi ikkje forvente at «musketerane» får til den naudsynte endringa sjølv om dei og deira parti får makt etter valet. Dei treng ein kravstor og utålmodig bondehær i ryggen som krev at ord blir omsett i handling.