”Hurra, snø”. Eg tenker på naboen min på tre som sa dette lågt til seg sjølv då han kom ut inngangsdøra til blokka vår på denne tida i fjor, og såg at bakken var dekt av dette kvite, kalde. Og at det var meir der det kom frå.

Krystallar i lufta som la seg som kvite flak på huva hans og smelta inn i dei heimestrikka ullmaskene. Auga som glitra av gleda over ei ny årstid. Akkurat denne årstida. Med akkurat denne nedbøren. Akkurat så magisk.

Eg hadde blanda kjensler for den første årlege kvite nedbøren då eg voks opp. Eg var glad for alt det kvite å kunne leike i, gå på ski i, sparke nedover bakkane til skolen på. Gledde meg til nye oppføringar i skikortet mitt og nye vintersko. Men kvar nye vinter var også ei påminning om eit språkleg avvik.

Eg snakka nemleg ein annan dialekt enn den dialekten folk snakkar der eg voks opp. Eg hadde alltid gjort det, og eg trudde folk var vane med det. Og eg var stolt av det då, og er stolt av det no.

Rundt påsketider var snyen som fall i fjor uansett gammalt nytt. Ingen la lenger merke til nedbør med y.

Men så var det dette eine ordet, då. Ordet for desse gjennomsiktige krystallane av is som er danna rundt små partiklar i atmosfæren og fell ned frå himmelen med jamne mellomrom mellom oktober og april, og gjerne litt lenger også. To konsonantar og ein vokal. Snø, der eg voks opp. Sny for meg.

Gjennom alle månadane med vår, sommar og haust hadde alle gløymt det. At eg snakka om nedbøren på ein litt annan måte. Med ein litt spissare vokal i enden av ordet. Ikkje store forskjellen. Men stor nok. Kvar nye vinter kom snyen som ein sensasjon, med latter og tilgjort uforståande ansikt. Med herming og støy som kom i vegen for det eg eigentleg skulle seie. På grunn av ein liten vokal.

Kvar vinter vart ein slags test. På kor lenge eg kunne halde fram med å vere dette språklege avviket. Kor lenge eg hadde ryggrad til å snakke annleis. Kva ville komme ut av munnen min første gongen eg skulle snakke om den tingen som fell ned frå himmelen denne vinteren?

Annonse

Eg starta alltid med å prøve å snakke meg rundt snøen.

Samane har over 300 ord for snø. 300 ord som beskriv snø med ulik form på krystalla, med ulike islag, ulik fastheit, ulike eigenskapar. 300 ord som gir heilt spesifikk informasjon om beiteforholda til reinen til ei kvar tid.

Hadde eg hatt 300 ord hadde det nok vore lettare. Men eg hadde berre eitt. Og i starten av kvar einaste av barndommens vintrar prøvde eg alltid ikkje å bruke ordet. Iallfall i møte med folk som ikkje hadde høyrt meg snakke om nedbøren tidlegare same vinter. Eller tidlegare i livet. Berre for å få snakke i fred.

Vintrane var lengre på 80-talet. Du kom ikkje unna snøen. Han ramla ned, la seg på bakken, regna bort, vart til is, kom tilbake i nye syklusar, til han til slutt måtte gi etter for varmare krefter. Så til slutt måtte eg berre ta eit val. Skulle eg gi etter, gå i eitt med resten av snøen og berre gli inn i ein konform ø? Eller skulle eg ta sats og seie det som det var? At det hadde snya. Sny.

Den vokalen som kom ut var alltid ein y. Det vart sny kvar einaste vinter. Eg var framleis meg sjølv. Nedbøren var også den same som før. Og rundt påsketider var snyen som fall i fjor uansett gammalt nytt. Ingen la lenger merke til nedbør med y. Eg kunne halde fram med å informere om nedbør som fall som flak frå himmelen utan å bli forstyrra, eller at andre vart det.

”Hurra, sny”, seier eg lågt til meg sjølv når eg ser ut vindauget den første vinterdagen i år. Eg ser fillene som fell frå himmelen og det kvite teppet som dekker alle flater utanfor. Eg går til jobb for å kjenne på den klåre lufta og dra beina gjennom eit lag av kvitt. Det er sny i år også.

Eg uroar meg ikkje lenger for vokalar. Men kor lenge vi får ha desse magiske dagane før regnet kjem, før temperaturen stig og før alt renn vekk. Kor lenge sny eller snø er ord vi har bruk for i språket vårt.