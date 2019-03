Optimisme i trøndersk landbruk

Landbruket i Trøndelag går svært godt. Venstre har tro på trøndersk landbruk og omstillingsevnen til trønderske bønder. Fjorårets landbruksoppgjør var så bra, ikke minst takket Venstre og KrF, at det ikke var noen protester fra bøndenes egne organisasjoner. Det var et oppgjør som ikke minst styrker landbruket i distriktene.

Vi har et landbruk som framskaffer fantastiske produkter stadig flere steder i fylket vårt. Det har vært en helt eventyrlig matrevolusjon i Trøndelag de siste 10-15 årene. Det har vært med og legge grunnlaget for Michelin-stjerner på Credo og Fagn. Trondheim er ikke internasjonal matby uten Trøndelag.

Jeg tror ikke at vi vil blir best i noe som helst hvis vi tar utgangspunkt i bekymring og frykt – i alle fall ikke når det er all grunn til optimisme.

De nasjonale trendene er positive. Nedbygging av matjord er redusert fra 17.626 mål i 2005 til 8.779 i 2017. Nydyrkingen er økt i samme periode fra 11.600 til 22.702 mål. Det går ikke an å understreke nok at vern av matjord er en hovedsak for Venstre.

Det er rett som det ofte pekes på at det er blitt færre bønder. Det har vært en rettlinjet nedgang siden 1950 - altså i snart 70 år – uavhengig av hvem som sitter i regjering.

Annonse

Samtidig går produksjonen oppover, ikke minst på fjørkre og sau. Det er for tida overproduksjon både av gris, sau og melk. Jeg har full tro til at bøndene takler den omleggingen som må komme for å erstatte dette med annen produksjon som er etterspurt i markedet.

Endringer i markedet kan være utfordrende, men det er like mye muligheter.

Venstre har derimot en bekymring som gjelder sentralisering av foredling av landbruksprodukter. Det er dessverre slik at bøndenes egne bedrifter ser ut til å være de mest ivrige i den prosessen.

Det er noe bøndene selv må ta tak i, men vi som politikere må sammen være tydelige på at dette er en utvikling vi ikke liker. Her må vi stå sammen om å påpeke at vi forventer at samvirkene beholder foredlingsvirksomheten i Trøndelag, og gjerne videreutvikler aktiviteten.

Det er ikke så mye som tyder på at bøndene er pessimistiske, selv om deres organisasjoner kan oppfattes slik innimellom: Det er jo også rollen til organisasjonene å jobbe for enda bedre vilkår.

De siste tallene fra 2016 viste at 18 prosent av bøndene i Trøndelag investerte i gårdsdriften. Forskning viser at bøndene er mindre bekymret for framtiden i dag enn de var i 2002. Åtte av ti bønder er optimister.

Trøndelag har et sterkt landbruk med alle muligheter, og bønder med pågangsvilje som tar utfordringene. Det er derfor Trøndelag kan sikte mot å bli en matregion i ypperste europeiske klasse.