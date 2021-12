Oppskriften på et todelt helsevesen

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det er ikke noe nytt, men likevel blir jeg like sjokkert hver gang over den totale ignoransen overfor de som mottar helse- og velferdstjenester.

Cathrine Amundsen, i den radikale interesseorganisasjonen For Velferdsstaten, har i Nationen kritisert rapporten "Ideelle og kommersielle aktører i helse og omsorgssektoren" skrevet av Menon Economics på oppdrag for NHO Service og Handel.

Hun har blant annet beskyldt det anerkjente analysebyrået for "talltriksing" og NHO for å gi et "skjevt bilde av velferden vår" og at vi "overser volumet/omfanget eller kommunens egen drift av velferdstjenester".

Vi respekterer at For Velferdsstaten gjerne ser at kommunene driver alt, det er et helt “fair” politisk standpunkt. Vi må imidlertid snart nå forvente at organisasjonen greier å forholde seg rasjonelt og profesjonelt til tilgjengelig kunnskap, uten å stemple fagmiljøer eller meningsmotstandere som useriøse.

Det er på ingen måte noen hemmelighet eller uenighet i at cirka 90 prosent av alle våre velferdstilbud leveres av det offentlige. Cirka 10 prosent av leveres av private, både ideelle og andre private, på oppdrag for det offentlige. Når vi snakker om konsekvensene av å eventuelt fase ut alle kommersielle fra den offentlige velferden, som For Velferdsstaten vil, så er det naturlig å se på den andelen som drives av private.

I rapporten "Ideelle og kommersielle aktører i helse og omsorgssektoren", så dokumenteres det altså at det er distriktskommuner som rammes hardest dersom man skulle fase ut kommersielle.

Dette er fordi de som eventuelt skulle ha erstattet de kommersielle aktørene, ideelle virksomheter, er konsentrert rundt de store byene. De er i all hovedsak fraværende i distriktskommuner.

Det betyr at det ikke finnes et ideelt marked som står klare for å løse absolutt alle tenkelige oppgaver en kommune trenger bistand til, enten for å løse midlertidige akutte behov eller bistand til mer komplekse og sammensatte behov i en periode.

Da er det kommunen som må drive disse tjenestene med egne ansatte. Knappe ressurser skal fordeles på flere tjenestemottakere. Sånt blir det ikke mer, men mindre velferd av for pasienter og brukere.

Noe av det fine med det velferdssamfunnet vi har bygget opp, er at det er lang tradisjon for et samarbeid mellom det offentlig og private aktører. Dersom man skulle fase ut kommersielle fra den offentlige velferden vil man ta et langt skritt mot et todelt helsevesen.

La oss ta et rykende ferskt eksempel: Torsdag 16. desember ble NOU-en "Selvstyrt er velstyrt" fra BPA (brukerstyrt personlig assistanse)-utvalget overlevert til helseministeren.

Utvalget, som består av representanter for brukerorganisasjoner, kommuner, virksomhetsledere mfl. (som for ordens skyld jeg også har vært en del av), er enstemmige om at fritt brukervalg er det som sikrer reell brukerstyring.

Dette gir alle som har BPA rett til å selv å få bestemme hvem som skal være assistentene deres og hvordan hjelpen skal gis. Det gjør det mulig også å velge bort BPA-ordninger man ikke er fornøyd med, enten det er en offentlig leverandør eller en privat leverandør.

Dersom kommersielle aktører skulle fases ut av den offentlige velferden, er det blant annet personer i distriktskommuner som har behov for BPA-tjenester som vil rammes.

Det vil da kun være helprivate tilbud for de mest ressurssterke, noe som betyr at det kun er de som kan betale for tjenesten av egen lomme som får denne muligheten. Da er vi på full fart vei inn i et todelt helsevesen, et samfunn jeg ikke tror noen ønsker, ei heller Amundsen i For Velferdsstaten.