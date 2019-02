Oppsiktsvekkende, uforståelig og ukristelig pelsdyrutspill fra KrF

Følgende er hentet fra avisen Vårt Land den 23.01.19: «KrF tapte kampen om å snu Venstres gjennomslag for nedleggelse av pelsdyrnæringen.»

Dersom journalistens framstilling er korrekt, og det er det ingen grunn til å tvile på, er det oppsiktsvekkende og uforståelig at KrF aktivt har forsøkt å omgjøre Venstres standpunkt i pelsdyrsaken. Det er ytterst fortjenstfullt at Trine Skei Grande og hennes medrepresentanter har klart å kjempe fram avvikling av denne formen for uetisk husdyrhold. Æres den som æres bør.

Enkelte biologer definerer vår egen art, Homo Sapiens, på denne måten: Individer med et oppblåst selvbilde, som oppfatter seg selv som skapningens herre. Med alle rettigheter inkludert, all inclusive. Personlig vil jeg tilføye at mennesket er en integrert del av skaperverket. Vi bør snakke om et vi, i stedet for oss og de andre artene.

En bør forvente at etikken står i høysetet når KrF folk diskuterer og fatter beslutninger, spesielt der levende vesener er involvert. Som ikke-teolog vil jeg hevde og understreke at kristen etikk dreier seg om mer enn mellommenneskelige forhold. Den omfatter også i høy grad dyr og naturen rundt oss.

Annonse

Å få slutt på stress og lidelse hos husdyr bør være et prioritert felt for alle etisk bevisste mennesker. Ymse fagpersoner og instanser har uttalt seg om pelsdyrnæringens negative sider. Både Den norske veterinærforening, Veterinærinstituttet og Rådet for dyreetikk har vendt tommelen ned, og anbefalt utfasing av næringen.

Dyrevernorganisasjonene Dyrebeskyttelsen Norge, Dyrevernalliansen og Noah har unisont engasjert seg sterkt i saken, og med god grunn. Den sistnevnte, med veterinær Siri Martinsen i spissen, har arrangert årlige fakkeltog med solid oppslutning i flere norske byer.

Det er sørgelig å konstatere at KrF-politikere av alle, neglisjerer vanlige menneskers holdning til det aktuelle tema, og at de aktivt går inn for å opprettholde en næring som til de grader innebærer store lidelser, og krenker dyrs mulighet til naturlig livsutfoldelse.

Dyrevelferdsloven er klinkende klar. Dyr har egenverdi uavhengig av nytteverdien de har for oss mennesker. Lovteksten forplikter.

Helt til slutt, etikk er å velge det akseptable, og ikke nøye seg med det aksepterte.