Opprinnelsesgarantier: Autorisert svindel!

Nationen har de siste dagene hatt flere oppslag om de såkalt «opprinnelsesgarantiene» for strøm. Dette er en EU-ordning der Norge har deltatt i mange år. Forbrukeren kan velge å betale et ekstra påslag for strømmen som kjøpes, og dette «ekstra» skal bidra til økt produksjon av fornybar energi.

En fin tanke! Problemet er at den ikke fungerer i Norge, der elforsyningen er omtrent 100 prosent fornybar fra før. Ordningen har lenge vært omstridt her i landet, nettopp fordi den i realiteten er en ren svindel av forbrukerne. Arbeiderpartiet har nå tatt konsekvensen av dette og foreslått at Norge melder seg ut av ordningen.

Dette har så falt bransjeorganisasjonen Energi Norge tungt for brystet, og direktør Knut Kroepelien har gått høyt på banen i forsvar for ordningen.

Så blir han igjen angrepet av Per Øyvind Voie, næringspolitisk direktør i Elektroforeningen. Han sier følgende til Nationen: «Her betaler man for en papirgaranti, som ikke er verdt papiret den er skrevet på. Det er overhodet ingen tvil om at kraften som innbyggerne bruker er rein fornybar energi. Derfor er det absurd at man skal betale for en garanti om at det er vannkraft og ikke kullkraft. Jeg vil si at dette er energibransjen som lurer til seg ekstra penger fra forbrukerne.»

Til dette svarer så Kroepelien igjen at det er helt frivillig for kundene i Norge om de vil kjøpe disse «garantiene»!

Dette er et interessant svar. Vi har lover mot kvakksalveri og mot villedende markedsføring, med rimelig skarpe straffebestemmelser. Så Kroepeliens argument bør alle kvakksalvere merke seg. Blir de tatt for å lure minstepensjonister til å kjøpe medikamenter som ikke virker, så kan de bare hevde at kjøpet ble gjort helt frivillig?