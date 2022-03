Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I et innlegg publisert 25. februar etterlyser Kolbjørn Gaustad større solidaritet fra Coop-kjeden, til beste for distriktene.

Som Gaustad beskriver det, er Coop et samvirkelag som har butikker i hele landet. Coop er den eneste norske dagligvarevirksomheten som eies av forbrukerne selv, og vi har over 1,9 millioner medeiere spredt ut over hele landet.

I motsetning til våre store konkurrenter som er eid av familier, deler Coop ut overskuddet til alle sine medeiere. I år har vi delt ut nærmere 1,3 milliarder kroner. Dette klarer vi på tross av at vi har langt dårligere innkjøpsbetingelser, og dermed dårligere marginer, enn vår største konkurrent.

For Coop er det viktig å bidra til at innbyggerne i Norge har et sted å handle dagligvarer der de bor. Vi er ofte til stede der hvor andre velger å ikke etablere seg, og dermed yter vi et stort bidrag til å opprettholde viktige tjenestetilbud i hele landet.

Vi har nabolagsbutikker i alle landets 11 regioner, og i 239 av landets 356 kommuner. Mange av våre butikker er viktige samlingspunkt i det enkelte lokalsamfunn, og flere er langt mer enn en dagligvarebutikk. Avhengig av behovene lokalt, tilbyr våre nabolagsbutikker alt fra drivstoff til post eller apotek i butikk og kafekrok, til kommunale tjenester.

Hele 189 av våre butikker er små nok at de er del av Merkur, det statlige programmet for utvikling av de minste distriktsbutikkene i Norge. Noen av våre konkurrenter velger slike butikker og beliggenheter helt bort.

Gaustad viser til et eksempel på en vare som er dyrere hos Coop Marked enn hos Extra og konkurrentene. Coop er ikke alene om å ha ulike kjedekonsepter som spenner fra supermarked til lavpris og nabolagsbutikker.

Det samme gjelder Norgesgruppen. Dette skyldes at de ulike markedene har ulikt kundegrunnlag, og ulik konkurranse. Nabolagsbutikkene har mindre omsetning enn lavprisbutikker, og det er et dyrere konsept å drifte.

Dette fører til at priser kan være høyere hos Coop Marked enn hos Extra. Denne utfordringen deler vi nok med våre konkurrenter. Prisobservasjoner viser at våre priser er konkurransedyktige sammenlignet med dem, på tross av ulike konkurransevilkår særlig på innkjøpspriser.

Også små nabolagsbutikker med liten omsetning må ha en forsvarlig inntjening som sikrer videre drift. Det betyr at det kan være eksempler på at noen varere er dyrere, slik Gaustad påpeker. Vi i Coop mener at opprettholdelse av butikken i områder andre aktører velger bort, er solidaritet i praksis.