Oppklaring fra Rørosmeieriet

Erlend Fiskum, nestleder i Trøndelag Bondelag, har reagert på at jeg i Nationen forrige uke sammenlignet vilkårene for meieridrift med avgiftssystemet for biler. Det ble oppfattet som kritikk av norske melkebønder som produserer konvensjonell melk. Det var ikke min intensjon. Mitt bilde handlet om fordeling av rammevilkår. Norsk melkeproduksjon er miljøvennlig. I verdenstoppen, sier jeg i samme intervju. Jeg parkerer gjerne dieselbilen som metafor for å få debatten tilbake på rett vei.

Les Fiskums innlegg:

Vi i landbruksfamilien har mulighet til å styrke norsk melks posisjon ytterligere ved å legge til rette for mangfold og produktutvikling samtidig som vi skal nå måla i klimaavtalen for landbruket.

Rørosmeieriet opplever en økende etterspørsel hos forbrukerne etter økologiske produkter, men de politiske rammevilkårene begrenser veksten vår. Vi trenger flere norske, økologiske produkter for å møte denne etterspørselen. Vi trenger mer konkurransekraft i møtet med et økende antall importerte plantebaserte melkeetterligninger og importerte økologiske meieriprodukter i butikkhylla.

Annonse

Ja, det koster mer å produsere økologisk melk, og norske økologiske produkter kan bære de ekstra kostnadene ut mot kunde. Det er ikke prisen vi betaler til bonden eller kostnadene knyttet til produksjonen som er utfordringa. Det er rammevilkåra. Vi finner det urimelig at vi i tillegg til merkostnadene ved økoproduksjon skal være den aktøren som betaler desidert mest inn i PU per liter foredla melk. Det må være en utilsiktet konsekvens. Vårt forslag er derfor å legge økologisk melk – om det er Tine eller Rørosmeieriet eller andre som produserer – i prisgruppe 1. Dette er fullt mulig og ble senest gjort da sjokomelk og yoghurt ble flyttet til prisgruppe 1.

Vi ønsker oss en langsiktig og firmanøytral løsning som fremmer både mangfold og klimamål i norsk landbruket generelt. Norsk landbruk er i verdenstoppen, men bør kunne diskutere hvordan ordninger kan bidra til at vi beholder denne posisjonen inn i fremtida.