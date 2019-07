Min hovedprioritering har hele tiden vært at operatørbyttet i luftambulansetjenesten ikke skal gå ut over beredskapen. Nettopp derfor har jeg fulgt saken tett gjennom det siste halvannet året. Det er satt inn flere tiltak for å sørge for tilstrekkelig beredskap i denne overgangsperioden. Ekstra ambulansefly er satt inn, og Forsvaret har stilt et helikopter til disposisjon. Helse Nord opplyser at alle pasienter med behov for luftambulansetjeneste har fått det.

Annonse

Den nye kontrakten med Babcock øker kvaliteten på tjenesten i nord, med nye kortbanefly på alle basene. De er utstyrt med det siste og beste av navigasjons- og sikkerhetsutstyr. Det er dette pilotene nå får opplæring i bruken av.

Det viktigste for meg nå er at pilotene får gjennomført nødvendig trening, og at alle mannskap kan jobbe som planlagt. Vi vil derfor komme tilbake til en fordeling av kostnadene for ekstratiltakene.

Jeg forstår at det er mange spørsmål. Jeg vil på egnet måte og tidspunkt orientere Stortinget om erfaringene fra operatørbyttet i luftambulansetjenesten.