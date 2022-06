Omstillingen til lukkede hogstformer kommer til å ta tid … lang tid

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Dette er blant annet reflektert i den aktuelle revisjonen av skogsertifiseringsstandarden (PEFC) med formuleringer som gir sterkere føringer for økt bruk av lukkede hogstformer sammenlignet med tidligere krav.

Lukkede hogstformer setter igjen minst 15 trær per dekar etter slutthogsten og bruker gjerne naturlig foryngelse til å etablere neste generasjon. Disse hogstformene har bare vært i bruk i veldig begrenset omfang de siste 70 årene og det mangler derfor erfaring og kunnskap. Omstillingen til disse hogstformene kommer til å ta tid, hovedsakelig på grunn av tre forhold:

For det første bestemmer skogeierne selv hvilke hogstformer de vil bruke. De seneste årene har vi sett et økt ønske om lukkede hogstformer fra skogeiersiden, noe som er i sterk kontrast til for 20–30 år siden da samfunnet først begynte å stille krav om dette.

Vi har nå tydeligvis et generasjonsskifte, der yngre skogeiere har andre mål med forvaltningen og setter mer pris på verdier knyttet til rekreasjon og bevaring. Skogeiere er i snitt mer urbane og skogen betyr mindre for den totale familieinnkomsten enn for 30 år siden. Denne utviklingen kommer til å fortsette, men generasjonsskifter tar tid.

For det andre er skogen etter 70 år med flatehogst eller frøtrestilling på store arealer i en tilstand som ikke tillater direkte bruk av eller omstilling til lukkede hogstformer. Tette gran- og furubestand som ikke blir tynnet består av trær med lav stabilitet mot vind og snø.

Disse kan ikke fristilles slik det kreves i lukkede hogster, og derfor må omstillingen vente til neste tregenerasjon. Videre har man plantet mye gran på mark som naturlig passer best for furu. Slike bestander er uegnet til lukkede hogster fordi gran her har begrenset levetid. Også rotråte i gran begrenser mulighetene for omstilling til lukkede hogster mange plasser, ettersom det er nødvendig med et treslagsskifte i neste tregenerasjon.

For det tredje tar omstillingen til lukkede hogster mange årtier. For å skape stabile enkelttrær og initiere naturlig foryngelse må man begynne i ung bestand og jobbe målrettet over 30 til 80 år for å skape flersjiktede bestand eller komplette naturlige foryngelser.

Alle tre ovennevnte forhold fører samlet til at omstillingen til lukkede hogstformer kommer til å gå sakte i løpet av de neste 30–80 år. Skogeiere, skogforvaltere og samfunnet ellers må smøre seg med tålmodighet for ikke å risikere omfattende skader, og dermed ytterligere forsinkelser, i omstillingsfasen.

Manglende praksis med lukkede hogstformer de siste 70 år og fravær av eksempler for omstilling til lukkede hogstformer fører til at det finnes et sterkt behov for kunnskap og etterutdanning.

Kunnskapen eksisterer på grunn av tidligere og nåværende praksis her og i andre regioner i Europa og vi er i gang med å tilby etterutdanningskurs til skogforvalterne. Selv om også dette kommer til å ta noen år, så er tidshorisonten her langt kortere enn for omstillingene i skogen.

Selv om vi skogforskere og skogforvaltere liker å beskrive skogen som et svært dynamisk system, så er dynamikken nærmest stillestående for de fleste som ikke er vant til å tenke i årtier og århundrer.