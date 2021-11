Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Hallvard Neergård (Nationen 27. oktober) sår tvil om Steinar Austheims tall angående tap av sau i utmarka og sår ytterligere tvil hos leserne om uttalelsen at en kan finne det helt utenkelig i et område fritt for rovdyr at det kan være noe tap av sau. Fordi «alle dyr og mennesker har en innbygd frykt for krevende terreng».

Nå velger mennesker selv om de vil gå i et område eller ikke. Sauer velger ikke, de blir plassert i utmarka og må ta til takke med å oppholde seg der hele beitesesongen – samme hvordan terrenget er for en rase som slett ikke er avlet frem for å klare seg så godt i det terrenget.

Neergård vet ikke hva han snakker om - og her er noen tall han kan sjekke selv som er hentet fra Landbruksdirektoratet og er tilgjengelig for absolutt alle som virkelig vil sette seg inn i dette. Her er helheten for hele landet når det gjelder tap av sau og lam:

* Sauer, født i fjor eller tidligere, sluppet på utmarksbeite 752.708

* Sauer, født i fjor eller tidligere, sanket fra utmarksbeite 726.992

* Lam, født i år, sluppet på utmarksbeite 1.165 834

* Lam, født i år, sanket fra utmarksbeite 1.091 642

* Svinn sau 25.716

* Svinn lam 74.192

* Totalt 99.908

Tallene er hentet fra Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Rovbase.

Neergård kan gjøre som han vil, men han kan gå inn på Landbruksdirektoratet og bla seg fram og tilbake på fylkesoversikten, da vil han se at det er svinn i hele landet. Hele landet, også der det ikke er rovdyr.

Med andre ord steder de ikke kan påstå at sauene blir jaget utfor skrenter eller inn i kratt eller andre vederstyggeligheter som utmarksbeitet alene er ansvarlig for. Det er bare å søke etter dette i de linkene jeg har lagt ved. Han kan også gå inn på min blogg hvor som heter Silverfokz og lese om det.

Dette er tall som sauenæringa – hver enkelt sauebruk – er pliktige til å sende inn til Landbruksdirektoratet. Hvis han fortsatt sier at tallene ikke stemmer, så sier han at sauebøndene lyver.

Går man til Klima- og miljødirektoratet og Rovdata ser man også hvor mange dyr de mente var tatt av rovdyr og hvor mange de ikke har noen dokumentasjon på angående svinn – så gjenstår det å høre unnskyldningen hans for de sauene de ikke har gjort rede for når rapporter og søknader alene viser at de er fullstendig klar over at ikke alt svinn er på grunn av rovdyr.

Totalt svinn i utmarka det ikke er gjort rede for, ut ifra oppgitte tall fra bøndene (totalsvinnet minus søknader innsendt for rovdyrtap): 71.029 sau og lam i 2020 som bøndene ikke har meldt som rovdyrrelatert. Miljødirektoratet har i 2020 utbetalt rovvilterstatning for 2365 sau og 12.330 lam (37,7 millioner) og da blir svinnet på grunn av utmarka (ikke rovdyrrelatert) større. 85 213 dyr er da ikke gjort rede for.

Nå har Neergård noe han kan sjekke, siden han etterlyste det. Fører dette til ytterligere innlegg foreslår jeg at han henvender seg til Landbruksdirektoratet og Klima- og miljødirektoratet, da det er deres tall han i så fall betviler.

Om det er slik han mener at utmarka får leve, med sauer og lam som dør i hopetall uten rovdyrs innblanding, er det nok flere enn meg som blir sjokkerte.