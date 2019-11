Som Bergerud skriver har vi et gitt matmarked i Norge. Produserer noen mer, må andre produsere mindre. Det betyr færre bønder.

Vi er helt enig i at det har negative konsekvenser både for levende bygder og landbruksmiljøet. Dette skjer ikke grunnet manglende solidaritet bønder imellom, eller at noen finner glede i å spise opp naboen sin. Man kan gjerne mislike det, men driveren i utviklinga er de økonomiske realitetene der særlig den teknologiske utviklinga fører til at det kan produseres samme mengde mat med mindre arbeidsforbruk.

Så om ikke hver bonde skal jobbe mindre hvert år, trengs det færre bruk til å dekke innenlandsmarkedet. Skal vi snu utviklinga, må vi bønder la vær å ta i bruk ny teknologi som gjør oss mere effektiv, eller nullstille alle prismekanismer som gjør det lønnsomt å øke produksjonen.

Men å reversere produktivitetsutviklingen og finansiere alle nye fjøs over statsbudsjettet, er med respekt å melde neppe en farbar vei hverken politisk eller økonomisk. For hvordan skal vi klare å sette inn flere bønder for å produsere 1400 mill. liter melk i morgen, enn de som produserer 1500 mill. liter mjølk i dag?

Hadde hele nedskaleringen blitt gjort med forholdstall slik småbrukarlaget har tatt til orde for, ville forholdstallet blitt kraftig redusert over lang tid. Dette ville økt etterspørselen etter kvote fra mjølkeprodusenter som ville opprettholde sin produksjon på dagens nivå, og økt kvoteprisene til et nivå langt over prisene i utkjøpsordningen.

Ved siste omsetningsrunde ble det solgt ca. 52 millioner liter kvote. Utkjøpsordningen legger opp til at 40 mill. liter selges staten. Om utkjøp er mindre moralsk enn å regulere ned produksjonen hos alle likt, blir i beste fall et filosofisk spørsmål.

Hva kan vi så gjøre for å unngå nedbygging av landbruket? Samvirkeorganisasjonene må være i fremste rekke med produktutvikling, ha konkurransekraft og påvirke «det gitte innenlandsmarkedet» til å ta av mer av de gode norske produktene. Importvernet må fungere, og myndighetene kan ikke fortsette å gi fra oss markedsandeler gjennom økte importkvoter.

I jordbruksforhandlingene må vi bygge opp under virkemidlene som bidrar til landbruk over hele landet og levelige rammevilkår for bønder med ulike bruksstørrelser. Altså en god inntekts- og fordelingspolitikk.