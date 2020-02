I en gripende bekjennelse i Nationen 21. februar, undrer medlem Jan Grønseth seg over at Senterpartiet tar avstand fra Miljøpartiet det grønne, og vurderer partiskifte av den grunn. Men mange av oss andre finner ikke tungtveiende grunner for å samarbeide tett med MDG.

Den viktigste forskjellen ligger i den grunnleggende virkelighetsoppfatningen: Hva er naturen? For MDG-medlemmene, og i særlig grad partiet talspersoner, er naturen noe som er «på landet» bortsett fra menneskene og det som mennesker har å gjøre med.

For folk her i dalen derimot, omfatter naturen også menneskene og deres naturbruk, altså landbruk, dyrehold og høsting av naturens overskudd. Det har man gjort i de nær 2000 år som mennesker har holdt til her. Det er ikke mange kvadratkilometer av landet som ikke har vært brukt eller høstet ifra av mennesker.

Vår eksistens er ikke tenkbar uten naturbruk, mens MDG har kritiske kommentarer til det meste av det. Det er riktig nok et poeng at vi nå rår over teknologi som kan skiple den balansen som finnes mellom bruk og ødeleggelse, men nettopp blant Nationen sine abonnenter finnes dem, som meget vel vet at naturen må videreføres som intakt til kommende generasjoner.

Ved avslutningen av MDG sitt landsmøte for et par år siden ble det, ifølge referat i pressen, vedtatt en euforisk fremtidsplan som ville tilbakeføre distriktene i landet vårt til situasjonen de nærmeste århundrene etter svartedauden. Det er langt unna det målet «god forvaltning og levende lokalsamfunn» som Grønseth ser for seg. Det er ikke kommet signaler som tyder på noe nytt fra MDG siden.

Jeg forstår at MDG og Senterpartiet begge sikter mot bærekraft og økologisk balanse for kloden vår. Derfor arbeider naturbruksnæringene på sin side nå med reduksjon av sin 8 prosent part av klimapåvirkning fra dyrehold og med de øvrige få prosentene fra landbruk for øvrig. Vi kan så være enige om at det blir viktig at man også tar seg av de øvrige omtrent 90 prosent av belastningen på naturen.

Men om siktemålet er likt, er vegen ulik. Skal MDG og Sp samarbeide om å nå klimamål, må det til realisme og ikke symbolpolitikk. Skal vi råke samme mål, er det MDG som må skru på siktet.