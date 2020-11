Jeg trodde selv Ross 308 var en OK kylling, helt til jeg fikk Hubbard i hus.

I kommentar fra Hans Bårdsgård i Nationen 29. oktober rakker han på sitt sedvanlige vis ned på oss som leverer til den private siden i norsk landbruk. Denne gangen gjelder det kylling; Ross 308 vs. Hubbard.

Jeg har vært bonde i 28 år, og har levert kylling siden 1999 til Norsk Kylling på Støren. Vet du hvorfor jeg bestemte meg for å levere til Norsk Kylling? Jo, fordi at Prior (Nortura) ville legge ned det eneste slakteriet de hadde i Midt-Norge! Prior ville at vi skulle frakte kyllingen til Elverum!

I stedet møtte jeg den entusiastiske gründeren Agnar Østhus, som gjerne ville ha flere kyllingprodusenter. Han leverte det meste av kyllingen til Rema 1000, også da.

Jeg angrer ikke en dag for at jeg valgte å levere dit. Nå har Reitangruppen og den milliardærkapitalisten, som dere i Nationen kaller Reitan, blitt eneeiere av Norsk Kylling.

Reitangruppen bygger faktisk det mest miljøriktige og mest moderne slakteriet som er bygd i Norge, her i Orkanger i Midt-Norge. De satser over to milliarder kroner her. Ingen andre hadde tatt sjansen på dette.

Så til hybridsaken. Jeg ser at Nationen og samvirkesiden, har fått presset Mattilsynet til å si at de ikke har faglig bevis på at det er dyrevelferdsforskjeller på Ross 308 og Hubbard.

Jeg har skrevet til Mattilsynet ved Anne Mari Jahr, og fortalt at vi som har hatt hubbardkyllingen i våre hus i tre år no, har faglig bevis på at Hubbard er en bedre hybrid dyrevelferdsmessig. Vi kan legge fram KSL-lister på ca., 20 innsett hver, som viser meget lavere dødelighet. Og hvis Nationens folk, eller Mattilsynet, vil komme og se en kylling som trives inne kyllinghuset, er dere velkommen!

Jeg trodde selv Ross 308 var en OK kylling (jeg hadde den i15 år), helt til jeg fikk Hubbard i hus. De er mer livsglade og aktive fugler! Jeg ønsker ikke å sverte mine yrkesbrødre som produserer så godt de kan med Ross 308, men at vi blir svertet bare fordi vi har valgt å produsere på en mer dyrevennlig måte, det kan jeg ikke akseptere.

Både Mattilsynet og Nationen bør se på fakta om hybriden i denne saken. Over til inhabilitet ved Mattilsynets inspektør, der hun skrev rapport på deres egen kylling. Dette er selvsagt ikke greit. Og burde ikke skje!

Når det gjelder inhabilitet, så er vel ikke samvirkesiden så mye bedre heller. Geir Pollestad sitter i næringskomiteen på Stortinget og uttaler seg direkte til landbruksministeren, om hvor galt alt er med denne Remakyllingen. Hans bror er eier av Hå Rugeri på Rogaland. De klekker Ross 308, og han er vel i høyeste grad inhabil! Hans Bårdsgård, er inhabil – Nationen eies av samvirke! Jeg er vel inhabil som leverer til Norsk Kylling.

NB! Jeg leverer også mine kjøttfe til private Eidsmo/Dullum. Men jeg kaller meg fortsatt norsk bonde! Som enn så lenge også leser Nationen.