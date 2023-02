Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Samtidig som vi skal kreve store overføringer i årets jordbruksoppgjør, oppfordrer jeg bønder til å gå i seg selv, og gjøre mer gjennomtenkte investeringer.

Bønders levekår og inntekt er diskutert i mange fora det siste året, men sjelden snakkes det om overinvesteringer og de valga vi som selvstendig næringsdrivende har. Her er et bidrag som prøver å bryte den ensidige vinklingen.

Klassisk økonomisk teori forutsetter at de som tar beslutninger er rasjonelle aktører, som tar optimaliserte økonomiske valg. Institusjonell økonomi kritiserer denne forutsetninga: vi mennesker er ikke rasjonelle og mange faktorer spiller inn når vi tar avgjørelser.

Som bonde er dette åpenbart: Vær, tradisjon, familie og fritid spiller inn på hvilke valg vi tar. Som eksempel kan vi bruke beslutningen om vi skal installere melkerobot eller melkestall i et fjøs med 20 melkekyr. Normen er å sette inn robot, selv om det er dyrere enn melkestall. Hvorfor?

Jo, fordi vi vil kjøre barna på fotballtrening og ha et mer «normalt» liv. På andre siden betyr det at vi også tar et valg som gir oss større risiko og behov for ekstrainntekter. Kona kan ikke slutte i jobben sin, selv om det er drømmen, bonden brøyter snø på vinteren, når han egentlig hadde hatt godt av å komme seg ut på ski.

Vi bønder, som alle andre mennesker, blir styrt av gruppetenkning. Når naboen velger å kjøpe seg ny traktor, rundballepresse og snøfres, er det mye større sjanse for at jeg tar samme valg, selv om dette virker negativt på overskuddet i bedriften i flere år framover.

For hver gang et fagblad skriver om sauefjøs med rullende fôrbrett, påvirker det oss. Vi begynner å tro at vi trenger rullende fôrbrett for å drive moderne og effektivt med sau. Og så ruller det videre.

Annonse

Det siste året har vi hørt mange vonde historier om bønder med dårlig økonomi og dårlig helse. Politikken de siste ti åra kan ta mye av skylda. Effektiviseringskravet har vært en driver i produktivitetsøkninga, der arbeid har blitt bytta ut med kapital. Vi har bytta ut mennesker med maskiner, uten å reflektere godt nok over hvordan dette påvirker vårt sosiale liv, psykisk og fysisk helse.

Retorikken fra alle hold har utvilsomt påvirka oss, begrep som satsingsbonden og heltidsbonden har vært drivende for hva vi tenker er framtidsretta. Rådgiverapparat har vært en motor i utviklinga, og mange har nok følt på ekspansjon som eneste mulighet.

Det er umulig å lage en landbrukspolitikk som gir like økonomiske rammer for en som arver gården, og en som kjøper tilsvarende bruk på åpent marked for 15 millioner. Som selvstendig næringsdrivende er det likevel til slutt bonden selv som har satsa seg til slave av egne valg. Vi har ropa «gi bonden en inntekt å leve av», -som bonde skal vi også leve med de valga vi tar.

Mennesker er også vanedyr. Vi bønder er vant til å tjene mindre enn gjennomsnittet. Hva ville skjedd om vi fikk en brå inntektsøkning? Vil det blitt overproduksjon, dyre, fancy fjøs og mindre maskinsamarbeid? Er vi som bransje rusta til å ta valg som gjør at vi virkelig får økt overskudd, føler oss fri og får mer tid til familien?

I annet næringsliv er man oftest flere i lag om en beslutning. Man utreder, og har et bredt sammensatt styre som kommer med argumenter inn i beslutningsprosessene. I landbruket tar vi store valg på egenhånd. Hvordan kan vi bli like gode på bedriftsstyring som på svineavl, delgjødsling og kopplamfôring?

Hvis landbruket skal komme seg ut av den elendige økonomien, er vi nødt til å ta interne tak samtidig som vi krever mer av samfunnet rundt oss. Faglag og rådgiverapparat bør gi oss kurs i bedriftsstyring, som for eksempel lean farming og holistic management.

Fagblad bør ta innover seg hvordan journalistikk og gårdspresentasjoner fører til gruppetenkning som hverken er til gode for den enkelte, eller gjennomsnittsinntekta. Og du må tenke enda en gang på hva som er best for deg.