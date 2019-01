Om nydyrking og nedbygging av myr

Ola Elvestuen skriver i en kronikk i Nationen 23. januar at «Vern av myr er langt fra symbolpolitikk. Å sørge for at myr og våtmark ikke går tapt er et langsiktig og viktig klimatiltak». Med tanke på klima så er det bevaring av karbonet i den organiske jorda – myrjorda – som er det sentrale ved vern av myr. Elvestuen trekker frem de store karbonlagre som finnes i åpne myrer. Men også i skogen er det arealer med dyp organisk jord, og en tilsvarende problemstilling vil gjøre seg gjeldende for disse arealene. Det blir derfor for snevert å bare fokusere på de åpne myrene. Inkluderer en alle overganger på organisk jord (myrjord), så blir bildet et annet enn det forholdet Ola Elvestuen beskriver i sin kronikk. Elvestuen «mener at det klokeste vi kan gjøre for framtidens Norge er å ta godt vare på den matjorda vi har, samtidig som vi hindrer ytterligere utslipp av klimagasser og tar vare på viktig naturmangfold.». Da er det all grunn til også å se på utslippene knyttet til omdisponering av arealer med organisk jord til veier, boliger, hyttefelt og andre formål.

Annonse

I klimagassregnskapet under FNs klimakonvensjon rapporterer vi overganger mellom ulike arealbrukskategorier basert på arealtall fra Landsskogtakseringen. Årlig rapporteres dette inn til FN, og siste publiserte rapport er fra 2018. Her rapporteres årlige endringer fra 1990 og frem til 2016. Ser en på arealoverganger på organisk jord, så er overganger mellom åpen myr og skog den største gruppen. Det aller meste av dette har sin årsak i naturlige prosesser, som sakte gjengroing av myrer til skog. Så er det noen overganger fra åpen myr til skog i begynnelsen av perioden som skyldes nygrøfting av myr for skogproduksjon. Men som Elvestuen påpeker, så har dette vært forbudt i 12 år nå.

Da er det igjen to hovedårsaker til omdisponering av myr; overgang til jordbruksjord (nydyrking) og til bebyggelse (inkluderer en rekke tekniske inngrep, som bygging av veier og annen infrastruktur, samt bygninger, men også etablering av golfbaner, skiløyper og andre «lettere» inngrep). Fordelingen mellom disse to årsakene til omdisponering er relativ lik når en sammenstiller overganger gjennom hele tidsserien (1990 – 2016), med en liten overvekt av omdisponering til bebyggelse.