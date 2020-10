Om monarki og demokrati

SV og noen meningsvenner fra andre partier har siden 1972 fremmet gjentatte forslag i Stortinget om å avskaffe det norske monarkiet for at vi skal bli republikk, men hver gang har de lidd solide stemmenederlag. Norge har en tusenårig tradisjon med kongedømme, representantene på Stortinget mener gang på gang at vi vil opprettholde monarkiet, og spørreundersøkelser i folket støtter også opp om dette.

Det norske folket stemte ja til egen konge i 1905, 75 prosent av de stemmeberettigede deltok i avstemminga, og av disse stemte 79 prosent ja til den foreslåtte kongen, prins Carl av Danmark, som fikk navnet Haakon VII i Norge. Både kong Haakon VII og de etterfølgende kongene Olav V og Harald V - som er den første kongen født i Norge på 600 år, har alle gjort en bra jobb for Norge. Etter ei avstemming gjennom NRK i 2005 ble kong Olav utnevnt til "Århundrets nordmann".

SV framholder at monarkiet med sine arveforhold ikke er demokratisk, og det kan en være enig i. Men på den annen side må det være demokratisk at det norske folk har stemt ja til monarki, og at folkets valgte representanter på Stortinget om att og om att sier ja til monarki ved å stemme nei til SVs forslag! Eller mener noen det slik at i et demokrati kan en for noen saker ikke være demokratisk, og hvem bestemmer i så fall det?

Noe av årsaken til at et solid formelt og uformelt flertall i Norge setter pris på kongedømmet vårt er nok mest at kongen framstår som et samlende symbol, og det fordi funksjonen er fri for politisk partitilhørlighet og står utenfor den vanlige debatten og til dels kjeklinga vi opplever mellom partienes representanter og mellom posisjon og opposisjon.

Debatten om monarki bør ikke være personorientert, men det kan uansett nevnes fra flere alvorlige samfunnsepisoder vi har hatt i Norge at kongen og hans familie oppriktig bryr seg om oss - derfor bryr vi oss om kongen! Muligvis er løsningen på diskusjonen om monarkiet så enkel som det ble foreslått for noen år sida: Kall kongen for president, og ferdig med det! En god regel er også her: Hvis det fungerer, så ikke reparer det!

SV har saktens mye bra i sitt samfunnsprogram, men nå har man i snart 50 år fått formelle og uformelle signaler fra det norske samfunnet om at vi ønsker å opprettholde monarkiet, og da bør man ta til seg det og stille motstandskampanjen i bero.

Det er nok av annet i det norske samfunnet som ikke fungerer og som trenger mindre prat og mer handling fra politikerne i maktposisjoner. Jeg er om monarkidebatten fristet til å sitere fra den kjente revyvisa: "...Det holder det, sa Gundersen, det klarer seg med det."