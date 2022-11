Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Matjorda har en ting til felles med 960 av Norges arter oppført i rødlista, den er sterkt truet. I flere år har vi vært klar over hvor lite av landarealet vårt som faktisk egner seg til å produsere lokal, sunn og ren mat. Til tross for dette trues flere av de beste produksjonsarealene våre av et enormt utbyggingspress.

Å danne ny matjord kan ta flere hundre år, den er derfor ikke å regne som en fornybar ressurs.

Les også: Det grønne skiftet kommer til ei bygd nær deg

Annonse

Jeg har full forståelse for at det er både enklere og mindre tidkrevende å bygge boliger og veier på slett og fin matjord, men situasjonen må sees i fremtidsperspektiv. Det er en selvfølge at vi trenger veier, boliger og andre bygninger, men de som skal kjøre på veiene, bo i boligene og jobbe i bygningene trenger mat.

Vi importerer allerede over halvparten av maten vi spiser, samtidig som vi har et fremtidig mål om å oppnå selvforsyning og matsikkerhet. Med den arealforvaltningen vi ser i dag, er dette et uoppnåelig mål, hvert fall i nærmeste fremtid.

Les også: Myggen og matfatet

For å sikre muligheten til å dyrke og spise norsk mat både nå og i fremtiden er vi avhengig av et sterkere nasjonalt jordvern, kombinert med forbedret utnyttelse av tilgjengelige jordbruksarealer.