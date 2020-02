Det er usannsynlig at økt produksjon av matvekster kan kompensere for bortfall av rødt kjøtt.

Det har blitt reist tvil om forutsetninger og konklusjoner for oppdraget vi har gjort for Animalia om effekter av redusert kjøttproduksjon på norsk jordbruk.

Leder i Fremtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, mener at vi på sviktende grunnlag har skapt et inntrykk av at norsk landbruk tar skade ved redusert kjøttproduksjon (NRK, 28/1). Hun viser til at kjøttproduksjonen er doblet mellom 1990 og 2019, mens areal har grodd igjen og antall bønder gått ned.

Bakken Riise ser bort fra at det er produksjon og forbruk av gris og fjørfe som har økt kraftig, ikke storfe og sau. Det er kua og sauen som er sterkest knyttet til arealbruk og sysselsetting i jordbruket, særlig i distriktene. Reduseres drøvtyggerbaserte produksjoner, vil også arealbruk og sysselsetting gå ned.

Landbrukspolitisk talsmann i Miljøpartiet De Grønne, Harald Moskvil, mener vi svartmaler situasjonen og hevder vi heller burde sett på hvordan importert kraftfôr kan erstattes med norsk fôr (NRK, 28/1).

Det lå ikke innenfor oppdraget å vurdere muligheter og konsekvenser av radikale endringer i fôrsammensetning og medfølgende avdrått. Vi så likevel på potensialet for å gjenbruke utgående arealer til fôrkorn som kunne erstatte importert kraftfôrråvare til dyr med dagens avdrått. Vi anslo at godt under 0,5 millioner dekar kunne gå til dette.

Moskvil tenkte kanskje på at vi burde ha åpnet for at beite og konservert grovfôr kunne erstatte soya og andre importerte råvarer til kraftfôr til gjenværende drøvtyggere. For gris og fjørfe, ville ikke gras være et alternativ.

For drøvtyggernes del, ville et direkte bytte av kraftfôr med grovfôr gi en produksjon som var radikalt forskjellig fra dagens. Det finnes mange begrensninger for hva som er mulig å få til av rent beite- og grasbaserte drøvtyggerproduksjoner.

Som også andre utredninger har vist, er det usannsynlig at økt norsk produksjon av matvekster fullt ut vil kunne kompensere for et betydelig fall i produksjon av rødt kjøtt.