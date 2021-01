Seniorforsker Klaus Mittenzwei hevder i et innlegg at jeg overser økonomiske sammenhenger når jeg påstår at kjøpekraften bestemmer prisene på mat og at jeg driver med grove forenklinger.

Det med forenklinger er åpenbart, men det er faktisk noe man må ty til hvis man ønsker å bli hørt. Og det gjør jeg.

Når det er sagt, blekner mine forenklinger i forhold til Mittenzweis bruk av teorien om grensekostnader og grensenytte som forklaring på prisdannelsen. Dette lærte vi om allerede i første semester i økonomiutdannelsen og er – i likhet med de fleste andre økonomiske teorier – bygget på omfattende bruk av lite realistiske forutsetninger.

Når disse forutsetningene ikke er gitt, har slike modeller lite annet enn akademisk interesse. Større forenklinger enn det Mittenzwei anvender her skal man altså lete lenge etter! For prisdannelsen forutsetter disse blant annet homogene produkter, full informasjon, ingen transaksjonskostnader og at det er mange kjøpere og selgere som hver for seg ikke påvirker prisen. Forutsetninger som på ingen måte er til stede i det norske markedet for omsetning av mat.

Mittenzwei hevder videre at jeg ikke tar hensyn til kostnader. Dette er ikke riktig! Så da må jeg – slik jeg gjorde i forrige innlegg – spørre Mittenzwei én gang til om hva han tror kommer først av høy kjøpekraft og høye kostnader? Svaret er ganske innlysende. Synes jeg. Høye kostnader kommer som en konsekvens av høy kjøpekraft. Og ikke omvendt.

Eller er det mulig å se for seg en samfunnsøkonomi der alt koster mye å produsere, men at ingen har råd til kjøpe disse produktene?

Når det gjelder markedsaktørene er det ikke slik, som Mittenzwei antyder, at de ikke vet sitt eget beste. De utnytter derimot sin markedsmakt på en utilbørlig måte. Dette resulterer selvsagt i enda høyere priser enn vår kjøpekraft egentlig tilsier. Det er nettopp dette konkurransemyndighetene har lagt til grunn for sin reaksjon mot dagligvarekjedene.

Importvernet bidrar – igjen litt forenklet – til at utenlandske tilbydere får mindre betalt for de varene de eksporterer til Norge – og nettopp dette er da vitterlig også meningen med et importvern. Fjerning av importvernet ville bare medføre at disse vil ta seg bedre betalt av verdens mest kjøpesterke befolkning. I tillegg til at det ville utradere norsk jordbruk slik vi kjenner det.

Jeg tror ingen av oss ønsker at disse to tingene skal inntreffe, men de er på god vei til å skje gjennom at dagligvarekjedene benytter seg av store hull i importvernet for å berike seg selv.

Og det er ingen tjent med – annet enn de 3 aktørene det gjelde