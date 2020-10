Om hete poteter og hender på rattet

La det først være sagt; vi slutter oss med glede til Tveters engasjement for å realisere potensialet for økt norsk potetproduksjon. Vi både kan og bør være selvforsynt med potet i Norge!

Gartnerhallen mener imidlertid at Tveter tidvis hopper bukk over både fakta og faktiske løsninger, selv om dette passer godt inn i narrativet om «prislobotomerte forbrukere og et parkert, norsk landbruk».

Sannheten er nemlig at flere aktører på ulike ledd i verdikjeden har lagt ned enorm innsats og betydelige ressurser for å øke norskandelen på potet de siste årene.

Da vi i 2015 så at fire av ti solgte poteter var dyrket utenfor Norges grenser, tok nemlig Gartnerhallen, sammen med BAMA, NorgesGruppen og Rema 1000 felles grep om rattet. Med et omforent mål om 80 prosent norskandel viste vi at verdikjedesamarbeid nytter. Aktører langs hele verdikjeden fra potetfår til bord bidro med sitt – fra sortsutvikling og kvalitetsheving til markedsføring og salg - og vi lyktes. Målet ble nådd!

Betyr dette at Gartnerhallen vifter med det hvite flagget og sier seg fornøyd med 80 prosent norskandel på potet? På ingen måte! Gartnerhallen er til for å fremme norske grøntprodusenters interesser, og vil derfor aldri la dagligvarekjedene glemme at vi kjemper for økt norskandel for frukt, bær, grønnsaker og poteter.

Samtidig må både vi og Tveter forholde oss til en virkelighet med knallhard importkonkurranse. Den konkurransen har ikke oppstått fordi dagligvarekjedene har bestemt at det skal være slik, men fordi et stadig svakere importvern gir dagligvarekjedene et handlingsrom som de benytter.

Alle gode krefter må jobbe knallhardt for å bygge konkurransekraft for norske grøntprodukter. Forbrukerne vil ha mer frukt og grønt på tallerkenen, og er stadig mer opptatt av hvor og hvordan maten er produsert. Offensive norske grøntprodusenter står klare til å møte etterspørselen med sunne, trygge og bærekraftige grøntprodukter.

God kvalitet, produktdifferensiering og merkevarebygging er viktig for å styrke konkurransekraften. Sunndalspoteter, perle- og morenepoteter fra Bjertnæs & Hoel, og norske fjellmandel-poteter er gode eksempler på at man har lykkes med å bygge gode merkevarer med poteter av høy kvalitet. Gartnerhallen heier på dyktige produsenter som står bak slike satsinger.

Foredlede potetprodukter fra BAMA Industri, potetchips fra Sørlandschips og potetprodukter fra Findus er andre eksempler på vellykket produktutvikling og merkevarebygging. Sørlandschips har til og med utviklet en sjokolade med potetchips. Selv om det ikke er mange tonn poteter i disse, er satsingen innovativ og spennende!

Mariann Tveter skal ha ros for å sette søkelys på potensialet for økt norskandel på potet. Skal vi ta ut dette potensialet må vi imidlertid ha flere tanker i hodet om gangen.

Vi må ha en landbrukspolitikk som gir økt lønnsomhet og redusert risiko for bonden, og en handelspolitikk som ivaretar importvernet. Vi må nyttiggjøre ukurante produkter og overproduksjon gjennom viderefordeling, og utvikle nye høyverdiprodukter.

Vi må markedsføre bredden i norske potetsorter og bygge preferanse for norske kvalitetspoteter. Og vi må ha bedre eksponering av norske varer, med tydelig merking som gjør det lett for forbrukeren å velge norsk.

Både Bama og dagligvarekjedene er store aktører og har et betydelig ansvar. Men snarere enn å grave dypere skyttergraver mellom ulike ledd i verdikjeden, har målrettet verdikjedesamarbeid vist seg å være én effektiv måte å øke norskandelen på.

Derfor er Gartnerhallen som produsentsamvirke klare til å gi gass og utfordre både Bama og handelen når det trengs - og like klare til å samarbeide tett mot felles mål. Det siste gir ofte best resultater.