Kan det hende det ligg eit lite «stølsgen» att i dei fleste nordmenn? Ikkje ein heilt urimeleg tanke når vi veit at 80 prosent av folketalet har vore bønder, historisk sett. På stølane var det dessutan mange fleir enn budeiene sjølv. Med seg hadde ho ofte ein flokk av eigne – og andre sine ungar, slik at mange har fått oppleve kulturen med å dra til fjells.

No er det langt færre stølar, og byane har vorte mykje større. Trongen til å kome til fjells lev likevel i beste velgåande, til vakker natur, utsikt, turmoglegheiter og skiterreng.

«Alle» har ei hytte på fjellet. Om du har råd. Det har tydelegvis mange fått, og stadig fleire fjellområde vert regulert frå LNF (Landbruks-, natur- og friluftsområder) til område for fritidsbustader. Fleire tusen år med beiting og berekraftig bruk har skapt eit innbydande ope og artsrikt landskap med infrastruktur.

Alt dette gjer områda svært attraktive for fritidsbustader. Bra for nokon – dårleg for andre. Kven og kva skal ein ta omsyn til?

Stølslivet er et samspel mellom budeia, dyra, naturen, og etter kvart hyttefolk. Dei fyrste hyttene på 1900-talet vart ofte bygd spreidd i nærleiken av stølane, og hyttefolka var ofte eit triveleg og sosialt innslag i stølsgrenda.

Hyttefolk er dessutan den største marknaden for sal av stølsprodukt. Dei fleste seterbrukarane set pris på fritidsbebuarane, og omvendt. Utfordringa kjem når dette vert destruktiv for stølsdrifta, og legg beslag på til dømes beiteressursane. Sjølv om det nye feltet ikkje vert lagt på sjølve stølsvollen, gjev nedbygging av beiteområda kring negative konsekvensar.

I mange høve er dei nybakte hytteeigarane uvitande om hytta faktisk ligg i eit beiteområde. Ikkje alle likar kyr, bjølleklang, hest eller sauemøkk på trappa. Nokre er jamvel redde for å møte dyr når dei går tur, eller kanskje trur dei at dei kan sleppe laus hunden i den «frie» naturen.

Diverre vert det alt for ofte konflikt mellom eigarar av fritidsbustader og stølsbrukarar. Begge har rett kvar på sin måte. Mange av konfliktane kunne vore unngått med betre planlegging frå kommune og utbyggar.

“Det er kommunen si plikt å få fram ulike omsyn, plikter og rettigheiter som knyt seg til eigedomar ved regulering, først i saksutgreiinga og til slutt i politiske vedtak. Kommunen har gode verktøy og tilgang på all naudsynt informasjon for god og grundig handsaming.

Likevel ser vi diverre at beiteretten i alt for mange høve ikkje blir take omsyn til.

Det er mange grunner til å ta vare på seterdrifta for framtida. Det viktigaste er sjølvsagt matproduksjonen. Beitedyra kan nytte område vi elles ikkje kan nytte på anna vis, og kan gå heilt fritt i naturlege omgjevnader.

Maten frå utmarka har dessutan særs gunstig næringsinnhald og smak. Samstundes held dyra kulturlandskapet i hevd, og bidreg til auka biologisk mangfald. Mange plantar og dyreliv er avhengig av beiting og ope landskap. Stølsdrifta gjer mangfaldet rikare, ikkje fattigare.

Norsk Seterkultur arbeider for å ta vare på seterkulturen. Dette er fordi seterdrifta er sterkt truga. For 100 år sidan var det nærmare 100.000 setrar i Noreg. No er det under 1000. Fråfallet er langt på veg på grunn av dårleg lønsemd i mjølkeproduksjon generelt. Vi må difor vere særs nøye med å legge tilhøva for dei som driv, og for dei som vil ta opp stølsdrifta i framtida.

Stølsområda med stølsbeiter må difor skjermast for nedbygging slik at vil kan halde fram med å produsere mat på norske ressursar og halde fram med stølane som ein flott møteplass der hytte- og bygdefolk, by og bygd, kan møtast.