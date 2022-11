Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Her finner vi arter blant så ulike grupper som insekter, sopper, lav, moser og fugler. Men død ved kan være så mangt: Stående eller liggende, tykt eller tynt, tørt eller fuktig, og dessuten fordelt på ulike treslag.

For å unngå konkurranse har artene spesialisert seg. En billeart kan for eksempel bare bruke grove, fuktige granstokker som har ligget lenge på bakken og som er ganske langt nedbrutt. En annen art lever kanskje i tynne, tørre greiner av furu, i en stamme som har stått lenge som tørrtre.

Visse korallsopper trenger liggende, relativt fuktige og grove ospestammer for å kunne etablere seg. Slike spesialiserte arter har to problemer. For det første er bestandene gjerne lave på landsbasis, og flere av dem finnes bare i partier av gammel skog som er dødved-rike og som aldri har vært flatehogget.

For det andre forutsetter deres videre eksistens at de har tilgang på skogsmiljøer som fortsetter å produsere gamle trær og død ved. Artene er avhengig av det vi kaller kontinuitet, det vil si kontinuerlig produksjon og forekomst av en bestemt miljøfaktor. Dette kan forklares slik:

La oss tenke oss en dødved-avhengig billeart som har larver i en liggende stokk av et visst treslag, med en viss nedbrytningsgrad og en viss fuktighet. Er arten for eksempel avhengig av en middels nedbrutt, grov granstamme i fuktig miljø, kan det skyldes at arten lever av en spesiell sopp som har lignende miljøkrav.

Før eller siden må både soppen og billen spre seg til en ny stokk i det aktuelle skogsområdet. Den nye stokken må finnes innen de to artenes spredningsevne, som kan være kort. Finner ikke artene fram til en stokk med riktig kombinasjon av treslag, dimensjon, nedbrytningshastighet og fuktighet, dør de ut lokalt.

Mange arter er altså avhengig av at deres skog hele tiden produserer død ved i akkurat den tilstanden som er artens krav og «nisje». Skoger med sjeldne arter har gjerne kontinuitet i dødved-produksjon bakover i tid, og kan opprettholde slik kontinuitet fremover dersom man verner skogen og lar trærne leve til de dør naturlig.

Er det aktuelle skogsreservatet stort nok, og de naturlige prosessene får gå sin gang med kontinuerlig produksjon av død ved, overlever arten.

Landsskogtakseringen har vist at det gradvis blir mer død ved i norske skoger. Det er positivt for arter med god spredningsevne, og som er i stand til å finne disse stokkene. Men de kresne, kontinuitetskrevende artene med dårlig spredningsevne, og som finnes bare få steder, må sikres der de har et historisk fotfeste. Slike gamle skoger må vernes og få lov til å fortsette sitt frie og dødved-produserende liv.

Det er også slik at skoger eldre enn 160 år (som er eldste kategori hos Landsskogstakseringen) øker i areal. Det er bra fordi de da gjerne begynner å produsere død ved. Men igjen: Spesialistene krever skoger som har hatt kontinuitet lenge, og som får lov til å fortsette med å produsere rikelig med død ved.

Konklusjonen er altså at kontinuitetskrevende arter må reddes ved at de eldste skogene der de ennå finnes vernes. At noen skogspartier begynner å utvikle død ved, eller vipper så vidt over 160 års alder i landsskogstakseringens statistikker, er ikke tilstrekkelig garanti for truete dødved-avhengige arter.

Det tar flere hundre år å nyskape skogsområder med ekte kontinuitet, og selv da er det usikkert om de sjeldne artene vil klare å spre seg dit og etablere seg.

I dag gis det statstilskudd til å hogge i de siste skogene med ekte kontinuitet, for eksempel ved hogst i bratt og ulendt terreng. Disse midlene kunne heller brukes til å gi grunneier kompensasjon for at området blir vernet. Og så bør de siste kontinuitetsskogene kartlegges skikkelig. Alle parter burde være interessert i at skogvernet er arealeffektivt og treffsikkert.