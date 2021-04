Frå 2034 er det krav om lausdrift i fjøsar for dei som driv med mjølkeproduksjon. Det vil seie at alle som har kyr på bås, må byggje om driftsbygningane. Staten og Bondelaget vart einige om å innføre dette kravet for 16 år sidan. Norsk Bonde- og Småbrukarlag gjekk imot.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er opptekne av både dyrevelferd og menneskevelferd. Ein må finne ordningar som folk kan levemed om dei skal byggje om. Dette er eit statleg pålegg, det betyr at staten har eit ansvar.

Vi ønskjer ei omlegging utan at der er ein sluttstrek for drifta di om du ikkje er i mål og har fått finansiering innan 2034. Vi har ikkje fleire bønder å misse. Kampen for vidare drift på gardane og gode produksjonsmiljø i bygdene er den viktigaste kampen for oss, ikkje minst i Sogn og Fjordane og Hordaland.

I ein rapport NIBIO kom ut med i mars, kan ein lese at kvart femte båsfjøs i landet ligg i Vestland fylke. Desse 774 båsfjøsa utgjer 70 prosent av mjølkeprodusentane i fylket. På landsplan er det 4300 fjøs som må byggast om innan 2034 for å halde dei nye krava.

Mange av dei som ikkje har bygd om, er fjøs med færre enn 30 kyr. Snittbuskapen når det gjeld Vestland, er 14 kyr.

Gjennom vinteren har ein kunne lese fleire artiklar om bønder som vurderer investeringar for å kunne halde fram med mjølkeproduksjon etter innføring av lausdriftskravet. Konklusjonen for mange er at det er ikkje økonomisk forsvarleg, verken i forhold til dei økonomiske vilkåra dei har eller ressursgrunnlaget på garden.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er opptekne av at det framleis skal vere mogeleg å drive gard utan at det skal bety at naboen di må legge ned for at du skal vekse og klare deg økonomisk.

Leiar i Vestland Bondelag, Anders Felde, går derimot ut og kritiserer Norsk Bonde- og Småbrukarlag for at vi vil ta denne omkampen. Dette grunngjev han med at politikarane er meir positive til ein investeringspakke enn dei har vore tidlegare. Ja, det skal ikkje så mykje til. Det har ikkje kome så mykje midlar dei 16 åra sidan vedtaket vart fatta. Det må byggast 330 fjøsar i året fram til 2034 om vi skal ha alle med vidare. Felde meiner ein må ha på plass 500 millionar i året for å finansiere ombygginga. Dette er ikkje nok. Resultatet vil vere at mange legg ned om fristen står fast. Dette vil gå hardast ut over dei minste bruka. For båsfjøsane på i Vestland, med snittbuskap på 14 kyr, vil dette vere ei dramatisk utvikling

Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil auke tilskotsprosenten til bruk med færre enn 30 kyr frå 35 til 50 prosent, og tak på tilskot frå 2 millionar til 3,5 millionar. Vi ønskjer at det skal vere mogeleg å få tilskot utan å måtte auke produksjonen. Det betyr også at ein må styrke inntektsgrunnlaget for desse bruka. Innovasjon Norge er tydelege på at ein ikkje berre kan lage betre investeringstilskot for dei mindre bruka, produksjonstilskota må også styrkas slik at dei kan overleve økonomisk over tid.

No har vi brukt nok tid og krefter på å diskutere lausdriftskravet innad i næringa. Det er på høg tid å saman utfordre politikarane. Det er valår og landbruksminister Bollestad bør vise veljarane at partiprogrammet ikkje berre er tomme ord:

«Rammene som har vært tilgjengelige for bruksutbygging de siste årene er ikke på langt nær store nok til å nå løsdriftsmålet innen tidsfristen.»

På oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet har NIBIO nyleg lagt fram ein rapport som viser investeringsbehov knytt til lausdriftskravet. No må Bollestad følge opp med friske midlar og ein finansieringsplan fram mot 2034.