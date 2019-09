Om "å ta vare på naturen"

Atle Hamar har rett i at regjeringa gjennom ulike planar, prosjekt og tiltak realiserer ivaretaking av natur innan konkrete og avgrensa område, og på den måten driv med kompenserande enkelttiltak som «plaster på såret» for den totale haldninga til at naturverdiar skal vera næring og ikkje «verdilaus natur».

Men det kan vanskeleg bortforklarast at kulturlandskap, naturområde og landbruksareal blir omdisponert og nedbygd av kommunane og private investorar med statens velsigning.

Prinsippet om at ein vernar visse naturområde for så betre å kunne forsvare «øydelegging» av andre er håplaus berekraftig naturforvaltning. Kompenserande og avbøtande tiltak i samband med omdisponering av areal og utnytting av naturressursar i eit næringspolitisk perspektiv er dårleg strategi for ivaretaking av naturverdiar.

Naturens eigenverdi, som er vanskeleg målbar, må ikkje neglisjerast til fordel for økonomisk målbare tiltak i stor grad. Ideelt sett burde vern vera unødvendig fordi berekraftig naturbruk har «verneomsynet» implisitt i seg.