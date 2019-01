Om å stå i ro

Sp-leiar Anne Enger Lahnstein peika derimot på Ap som styringsparti. Det som hende var at politikken hadde gått so mykje til høgre at Sp ikkje greidde å omstilla seg nok til å fylgja med.

Det same har no hendt på nytt. Politikken har gått ytterlegare til høgre og KrF-leiaren greier ikkje lenger å omstilla seg fort nok. Han tek ingen venstresving som så mange seier. Han greier ikkje å gå fort nok til høgre.

Annonse

Alle partia har gått til høgre. Ap har gått meir til høgre enn Sp og Hareide, slik at dei ikkje har vanskar med å sitja i styringsposisjon med Ap. Men fleirtalet i KrF har følgd høgregreiinga svært godt. Dei som har greidd høgredreiinga best er Venstre. På mange område er dei betre enn Frp på å driva høgrepolitikk

Den store politiske profeten har vore Carl I. Hagen. Her har media synt si makt. Kvar gong Hagen har kome solbrun frå Toreveijo-ferie so har han fått kamera og mikrofon trykt opp i åsynet og fått forkynt sin bodskap utan motførestillingar. Det har gjort han til vår fremste politikar etter krigen, fordi ingen har fått gjennomslag for politikken sin som han, utan å vera i posisjon.

Og no når partiet hans er i regjeringsposisjon so får dei gjennomført endå meir av politikken hans på ein enklare måte. No skal politikken til Hagen gjennomførast i dei skjulte rom med støtte frå dei i KrF som har late seg manipulera til sterk høgredreiing.