«Vi har ikke én liter eller ett kilo å miste», sier Bondelaget. Hvorfor ikke, egentlig?

Fordi vi skal produsere så mye som mulig? Uansett hvordan vi gjør det? Og har vi for lite mat? Det ville være noe helt nytt for meg i så fall.

Er det derfor vi har en jordbrukspolitikk?

For å produsere mest mulig? Uansett hvordan vi gjør det.

Og hvem skal tjene på dette?

Denne kiloen eller liter’n, altså.

Hvem skal tjene på at produserer så mye som remmer og tøy kan holde? Bonden? Forbrukeren? Naturen? Klima? Eller samfunnet for øvrig?

«Norge har ikke et GÅRDSBRUK å miste»,

er viktigere! MYE viktigere!

Dette gir nemlig mat av høy kvalitet. Det sikrer vår egen evne til å forsørge oss selv – fordi maten er basert på utnyttelse av det norske ressursgrunnlaget. Det gir biologisk mangfold, et vakkert kulturlandskap, dyrevelferd og lokal verdiskapning. Det gir levende bygder. Det gjør at Norge ser ut slik vi alle ønsker at Norge skal se ut.

Det er lønnsomt for oss alle, rett og slett.

Skikkelig lønnsomt.

Og først når det er lønnsomt for oss alle blir det også lønnsomt for gårdbrukeren. Det er ganske innlysende, egentlig.

For ved å produsere så mye som mulig, mister vi det viktigste. Gårdsbrukene. De små først. Og så de litt større. Helt til det bare er noen få igjen. Som produserer alt remmer og tøy kan holde. For hvem?

For at dagligvarekjedene skal tjene enda mer penger? Der har vi det!