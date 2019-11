Om å bli kjøpt ut fra norsk melkeproduksjon

Jeg leser med interesse Erling Aas-Eng, styremedlem i Norges Bondelag, sitt forsvar for utkjøp av produksjonskapasitet i melkeproduksjonen i forbindelse med nedskaleringen ved bortfallet av Jarlsberg-eksporten.

Jeg kan være enig med Aas-Eng i at driveren i utviklingen er den teknologiske utviklingen, men i Norge har vi i altfor lang tid tatt i bruk teknologi som ikke er tilpasset forholdene vi driver under.

Aas-Eng vektlegger de økonomiske realitetene, men måten vi har innrettet oss på i norsk melkeproduksjon er neppe verken bedriftsøkonomisk eller samfunnsøkonomisk optimal uten den stimulansen gjennom ordninger i jordbrukspolitikken og billig kapital ved fornying av driftsapparatet som Norges Bondelag ved gjentatte jordbruksoppgjør har vært et viktig talerør for gjennom bruk av BU-midler og innrettingen av disse.

Stimulansen til strukturrasjonalisering i melkeproduksjonen har skyggesider som en i flere tilfelle ikke så betenkeligheter ved på planleggings- og utbyggingstidspunktet.

Det blir mer utbredt transport over lengre avstander av fôr inn til sentrum for husdyrholdet.

For husdyrgjødsla blir det oftest lengre transport tilbake til arealene som er basis for husdyrholdet. Dette forutsetter at bonden faktisk følger regelverket for 4 daa spredeareal pr gjødseldyreenhet (1 melkeku), som det kan bli fokus på å øke til 6 daa slik som i Sverige ut i fra et fokus på forurensning, fosforutnyttelse og bruk av fossilt drivstoff mv.