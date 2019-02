Olje eller mat, Øystein Olsen?

Dette toppet seg da sentralbanksjef Øystein Olsen i årstalen sin sa at det ikke er problematisk å fortsette å pumpe opp olje, men at man selvfølgelig tar hensyn til klimaet og avstår fra å servere rødt kjøtt til middagen. Hva er dette?

Olje er viktig for Norges økonomi og er absolutt hovedårsaken til at vi har den levestandarden vi har i Norge i dag. Og jeg er redd det vil ha store konsekvenser for utviklingen av Norge fremover hvis vi bare stenger oljekrana.

Når det er sagt; det blir å snu virkeligheten fullstendig på hode hvis vi skal slutte å spise rødt kjøtt for å redde klimaet, mens utvinning av olje er uproblematisk. Landbruket står for ca. åtte prosent av klimagassutslippene i Norge - olje og gass står for en adskillig større del …

Som bonde er jeg opptatt av klimaet. Og som yrkesgruppe er nok vi de aller første som kjenner klimaendringene, med mer ekstremvær på kroppen. Det er bare å se tilbake på sommeren 2018, hvor store deler av avlingene våre tørket bort og vi har måttet slakte deler av buskapen vår, for å klare oss gjennom vinteren.

Landbruk og matproduksjon skal ta sin del av klimagasskuttene. Her jobbes det målrettet og godt, med forskning og avl. Kartlegging helt ned på gårdsnivå er rett rundt hjørnet. Klimakalkulatoren - hvor hver enkelt bonde skal være med å bidra til et bedre klima gjennom de valgene han eller hun gjør på sin gård.

Produksjonen av rødt kjøtt er pekt på som "verstingen" i matproduksjon. Derfor jobbes det ekstra målrettet for å få ned klimaavtrykket. Men allerede før vi setter tiltak ut i livet, produseres det norske kjøttet med en tredel av klimaavtrykket i forhold til andre land.

Så hvis sentralbanksjefen er opptatt av klimaet bør han støtte opp om norsk produksjon av rødt kjøtt!

Vi er i en omlegging fra det sorte karbonet til det grønne. Oljen har vært veldig viktig for Norges utvikling og velstand. Jeg er helt sikker på at landbruket, hvor produksjon av rødt kjøtt er en viktig del, vil være en veldig viktig del i framtiden.