Ole Fatland til minne

Han giftet seg med Ragnhild i 1954, og de fikk barna Gro, Svein, Elin, Inge og Vidar.

Ole arbeidet helt fra han var ungdom, sammen med faren Severin i Sandeid. Her bygde de et nytt slakteri i 1957, og flyttet opp fra det gamle slakteriet på kaien. De arbeidet tett sammen med bøndene om utviklingen av landbruket og kjøttproduksjonen i regionen, og Ole var arbeidsom og engasjert. Familien bodde i 2. etasje på slakteriet, så veien til arbeidet var kort. I 1974 bygde Fatland et stort og moderne slakteri i Ølen, og bedriften vokste videre. Ole var opptatt av utvikling, og likte å se at landbruket i regionen og bedriften utviklet seg til å bli sterkere.

Ole var i aktivt arbeid til han var 75 år, men han så verdien i at neste generasjon fikk overta i rett alder, og i 1992 ga han fra seg eierskapet til Svein, Inge og Vidar som nå er aktive eiere.

Ole var også veldig interessert i historie og i naturen. Bestefaren Rasmus, som startet med slakting i 1892, bodde på Underbakka i Vikedalsdalen, og dette bruket restaurerte Ole. Her ble det også samlet gamle redskaper fra både jordbruk og kjøttproduksjon, og her var det mange som fikk komme på besøk og se et levende museum. Ole var også glad i å gå i fjellet, og var gjerne turleder for store og små. Han kunne mye om hvordan folk levde og utnyttet ressursene i fjellet. Dette var viktig for bøndene i området, og bøndene var viktig for Ole.

Det var viktig for Ole å være aktiv og følge med. Hver dag helt til det siste hentet Ole post og aviser til Fatland Ølen, og han likte godt å diskutere nyheter med de han møtte. Ole var glad i folk, og folk var glad i Ole.

Våre tanker går til de nærmeste.