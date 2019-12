Olaug Bollestad sitt narrespill

Pelsdyravviklingen har nå hatt to høringsrunder, den siste fristen gikk ut 30. september. Regjeringen med Bollestad i spissen baserer den såkalte erstatninga på begrepet bokført verdi.

I høringsrunden var det er overveldende flertall som mente at bokført verdi ga helt feil utslag. Hvis man tar bort innspilla til pelsbøndene og Noah og Dyrevernalliansen og tar med det som må kunne sies å være upartiske, var 100 prosent mot ordningen med bokført verdi som ble lagt ut på høring.

Man skulle tro at landbruks- og matminister Olaug Bollestad, som hevder å ha lest alle innspill, tok vekk bokført verdi når både regnskapskontor, fylkesmenn, fylkeskommuner, kommuner, lokallag og fylkeslag fra Høyre og Frp og KrF, ja til og med Venstre er klokkeklare på at dette er feil prinsipp og at erstatninga er altfor dårlig.

Som vanlig gjør innspilla stort inntrykk på Bollestad, men ikke nok til at ho kan behandle bøndene anstendig og verdig. Denne høringsrunden viser med all tydelighet at det hele er et narrespill og kunne like gjerne vært droppa og spart utgiftene.

Høring, i hvert fall fra denne regjering og Bollestad, blir gjennomført for å gi saken et skinn av rettferdighet, men en gjør som en har tenkt i utgangspunktet allikevel. Det er nesten tragisk å tenke på alle de som leverer innspill og legger mye arbeid i dette, både offentlige etater, lokalparti og privatpersoner og så opplever man nærmest å bli holdt for narr.

Det er å håpe at det er nok stortingspolitikere som har anstendighet og samvittighet til å få saken tilbake til Stortinget og gi bøndene er rettferdig behandling. Det gis inntrykk av at der gis 840 millioner i erstatning, men innretningen på tispetillegget gjør at det er skattepliktig.

100 millioner i omstillingsmidler vil òg bli brukt i mindre grad siden jordgrunnlaget er lite hos de fleste og landbruksmarkedet er overfylt både av melk, kjøtt og grønt.

Pensjonen har en begrenset inntekt utenom på 2G, i motsetning til andre yrkesutøvere som kan ha ubegrenset med inntekt. Til og med rivning blir tatt med som kompensasjon. Skulle vel bare mangle at ikke staten betalte for opprydding etter overgrepet. Flere hundre millioner går tilbake til staten i form av skatt og delvis ubrukelige ordninger.

Det nye nå er at man behandler revebønder og minkbønder svært forskjellig, naturligvis for å skape splid blant bøndene. Siste mandag i januar er det stormøte på Varhaug der det er tradisjon at landbruksministeren blir invitert.

Jeg vil oppfordre bondelagene som arrangerer møtet til å droppe Bollestad for å vise at man står sammen med pelsdyrbøndene i denne saken.