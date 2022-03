Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Som gårdbruker henter de fleste inn årsinntekten fra ulike produksjoner. Dette være seg kjøttproduksjon basert på økt beitebruk i utmark. Planteproduksjon, bær og fruktdyrking og så videre.

En viktig ressurs er skogen og viltressursen.

Det er viktig at en setter et større søkelys på skogeiendommens og skogeierens muligheter for økt verdiskapning på egne ressurser. For å øke inntaksgrunnlaget må en se på muligheter for en sterkere egeninnsats og en bedre videreforedling.

For å få til et skifte i dagens skogpolitikk må det gis stimuleringsmidler til investeringer til anskaffelse av små sagbruk og skogsutstyr tilpasset jordbrukstraktor.

Dette gir arbeidsinntekter til landbrukseiendommen samtidig som dette verdifulle råstoffet kan benyttes til mange positive formål på eiendommen.

Dagens skogbruk er ikke bærekraftig verken økonomisk eller biologisk for skogeier.

Verdifull skognatur blir ødelagt med tungt utstyr og skogeiendommenes balansekvantum blir ikke overholdt

Store tunge maskiner skaper stygge sår i terrenget og landskapet som ikke leges på lange tider.

I dag er det utstrakt hogst over store områder hvor det i de fleste tilfellene blir hogd flere tusen m3 i en og samme drift. Dette får store konsekvenser for eiendommenes verdigrunnlag.

Når ungskogen vokser opp danner kronesjiktet ikke livsbetingelser for blåbæra.

Dette er en nøkkelart for alt skogsvilt – både småvilt og storvilt. Det moderne skogbruket , slik det drives i dag tar bort en viktig del av eiendommenes ressursgrunnlag. Dette gjelder ikke bare skog, men også verdien av viltressursen som i mange tilfeller har like stor verdi som skogen.

Det hogges i yngle og hekketiden i strid med lovverket og gamle ferdselsårer blir totalt sundkjørt.

Hogstmodningsalderen på de fleste stedene i Trøndelag ligger på 150 – 200 år.

Nå er den tilgjengelige gamelskogen hogd noe som har gjort at man nå har valgt å starte avvirkning av skogbestand som er 70 år gammel. Skurandelen på dette virket er liten og dette faktum er en katastrofe for skogeiendommene at ungskog i god vekst blir hogd i strid med skoglovens bestemmelser.

Vi regner med at en gårdbruker besitter eiendommen i 30 år før neste generasjon tar over. Dette innebærer at det går fem generasjoner før et avvirket område kan høstes på nytt. Gjennom en viltvennlig skogbehandling kan en høste av denne ressursen hvert år noe som vil gi gode inntekter fortløpende til skogeiendommen.

For å kunne ivareta skogeiernes økonomiske og biologiske interesser er de fleste medlemmer av en skogeierorganisasjon. Det må stilles et stort spørsmål om denne organisasjonen fyller den tiltenkte funksjon. Utmarksforvaltningen er lagt ned og dagens andelslag er mere opptatt av å avvirke mest mulig skog uten hensyn til skogeierens næringsmessige interesser.

Vi står nå foran en rekke lokale årsmøter i lokale skogeierlag. Her må skogeierne sette fokus på om organisasjonen er liv laga. Ved å ta ut sin andelskapital samtidig som en melder seg ut, vil en frigjøre midler som kan benyttes til investeringer i eget bruk.