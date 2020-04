Økt selvforsyning? Et fesk!

Det pågår en debatt i media, spesielt i den selverklærte «distriktenes næringsavis» Nationen, som dessverre ikke ser sjøen for bare fjøs og åkre. Skribent etter skribent slipper til i spaltene for å fortelle at Norge ikke klarer å være selvforsynt med mat.

Debattleder Hilde Lysengen Havro leder an klagekoret og matminister Olaug Bollestad stemmer i, riktignok noe ustemt. Men felles for dem er at de ikke ser på norske fiskerier og fiskeoppdrett som en del av selvforsyningen. Det er rart for oss som ikke er vokst opp mellom fjøs og kornåkere, men trådde våre barnesko i flomålet.

Les Havros kommentar her:

Les Bollestad svarinnlegg her:

Les også: Feilslåtte påstander fra Havro

Selvforsyningsgraden vår er mellom 40 og 50 prosent, alt etter om man tar med importert dyre- og fiskefôr, heter det. Heldigvis er ikke dette hele bildet. Ifølge landbruk.no er dekningsgraden – altså det vi produserer av fisk til eksport inkludert – 90 prosent. Noe som betyr at vi i en langvarig krise ikke trenger å bekymre oss for å sulte i hjel.

Les også: Arbeidsledige bør få mulighet til å bli småbrukere

Faktisk er det jo slik at eksport av fisk og fiskeprodukter fra Norge tilsvarende 36 millioner måltider hver dag – hver dag altså. Det burde kunne mette oss greit en periode.

Annonse

Nå ligger Norge riktignok allerede på topp i verden, bare slått av Portugal i antall som oppgir at de spiser sjømat minst to ganger i uka.

Om gjennomsnittsfamilien skulle doble fiskeforbruket sitt ville vi med egen kraft øke selvforsyningsgraden betraktelig. Hver av oss spiser i dag 75 kilo kjøtt og kjøttprodukter årlig – mens vi forbruker 29 kilo rund urenset fisk. Dette er en rar måte Helsedirektoratet bruker å beregne fiskekonsum på. Sløyd, renset og filetert blir det kanskje 20 kilo mat av fisken vi konsumerer årlig, og det stemmer vel omtrent med to måltider ukentlig.

Si at vi på grunn av koronakrisen, for å bedre folkehelsa eller som klimatiltak, doblet til fisk fire ganger i uka? Da ville vi spise 40 kilo fisk årlig, og kjøttforbruket ville kunne reduseres tilsvarende til 55 kilo. Spiser vi i tillegg fisk til flere måltider per dag, og ikke bare flere dager i uka, ville vi kunne ende opp med 47,5 kilo fisk og 47,5 kilo kjøtt som hovedkilde til protein i kostholdet vårt.

Les også: Storfebøndene er garantister for stabile matleveranser

Hva ville det gjort med selvforsyningsgraden vår? Noe av kjøttreduksjonen måtte trolig ført til at mer menneskeføde kunne dyrkes på åkrene istedenfor fôr til kjøttproduksjon. Alt i alt ville det hatt en betydelig innvirkning på selvforsyningsgraden, vil jeg tro.

Les også: Koronakrisa viser oss viktigheten av norsk sjølforsyning

Og hva som med den inntektsbringende fiskeeksporten? Vel, den er jo først og fremst innbringende for de store aktørene som sitter på konsesjonene og kvotene, men 350.000 tonn økt nasjonalt fiskekonsum utgjør bare 13 prosent av den samlede norske eksporten. Det vil vel neppe velte den norske handelsbalansen med utlandet.

Selvsagt skal vi problematisere manglende kornlagre og avhengigheten av importert fôr og importerte gårdsarbeidere, men vi må ikke glemme å gi en liten applaus underveis til røkterne på oppdrettsanleggene og de som daglig trosser vær og vind for å ta fisk og skalldyr opp av havet og de som holder liv i fiskebruk kysten rundt. De er de som garanterer oss mat på bordet selv om den såkalte selvforsyningsgraden tilsier tomme tallerkener dersom stengte grenser blir det normale i mange måneder fremover.