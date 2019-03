Økt likestilling med traktorlappen

Som verdens største kaffeselskap kjøper Nestlé rundt 10 prosent av verdens samlede kaffeproduksjon. Kaffen handles både inn gjennom etablerte handelskanaler og vårt Farmer Connect-program, der vi kjøper direkte fra bønder, blant annet gjennom Nescafé Plan – verdens mest omfattende bærekraftsprogram for kaffe.

Både i Latin-Amerika, Afrika og Asia/Oceania møter vi hundre tusener av fantastiske bønder som alle bidrar til å skape arbeidsplasser og styrke levebrødet til befolkningen på landsbygda, og sikre deg rykende fersk kaffe hver dag. Olam, som spiller en viktig rolle for å styrke kvinner posisjon i samfunnet i det nordlige Zambia, er en av disse.

Olam er den største arbeidsgiveren i regionen, med flere enn 6000 kaffeplukkere, hvorav ca. 75 prosent er kvinner i høysesongen. For fem år siden satt selskapet seg ned for å se på hva de kunne gjøre for å heve kvinners status ytterligere.

Én idé var at kvinner kunne bli dyktige traktorførere. Men noen utfordringer var det; få, om noen kvinner hadde førerkort til traktor. Kvinner, som menn, måtte bære uniform med bukser, som kvinnene vegret seg for å bruke. I tillegg er slepet tungt å håndtere for kvinnene.

Dette til tross; i dag er 80 av Olams 150 traktorførere kvinner, og nå læres kvinnene også opp i å kjøre bulldozer, og de har fattet interesse for å bli mekanikere. Selskapet forteller at det er en fordel med kvinnelige førere, da de kjører mer forsiktig og tar bedre vare på utstyret enn sine mannlige kolleger.

I forbindelse med Den internasjonale kvinnedagen vil vi takke Olam for innsatsen de gjør for kvinner i Zambia.